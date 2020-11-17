Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1260
ALTIN
465.431
DOLAR
7.6919
STERLİN
10.1603
EURO
9.1238
Tayfun Kaya'nın Yeni Kitabı Çıktı! DEBRELİ HASAN...
Tayfun Kaya'nın Yeni Kitabı Çıktı!...
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler
Sırt ağrısı akciğer kanseri belirtisi
Sırt ağrısı akciğer kanseri belirtisi
Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
Uzmandan ailelere, 'bilgisayar oyunu' uyarısı
Uzmandan ailelere, 'bilgisayar oyunu' uyarısı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Su içmek zayıflatır mı?

Sağlıklı beslenme danışmanı İlknur Özkuş anlatıyor;

17 Kasım 2020 Salı 17:31
6 Okunma
Su içmek zayıflatır mı?

KIVANÇ TERZİOĞLU / İSTANBUL

Özellikle kilo problemi yaşayan insanlar için kritik önem taşıyan, su içmenin kilo verdirdiği düşüncesi teknik olarak doğruyu yansıtsa da  sadece şu tüketerek Zayıflamak mümkün değildir.  Hemen hemen tüm diyet listelerinin başında “sık su tüketin” cümlesi geçer.

Elbette ki sağlıklı kilo kaybı için tek başına bu yöntem yeterli değildir; ancak çok ciddi bir destekçidir. Günde minimum 2 litre su tüketmiyorsanız, hali hazırda vücudunuz sıvı eksikliğine bağlı birçok olumsuzluk yaşıyor olabilir.

Bu yüzden diyette olun veya olmayın, günlük su tüketiminizi sağlamalısınız. Ayrıca fit bir görünüme sahip olmak ve İdeal Kilonuza ulaşmak istiyorsanız  spor ve düzenli beslenmenin yanında su tüketiminin büyük önem taşıdığını unutmamalısınız.Vücudunuzun sindiriminde ve boşaltımında etkin rol oynayan su tüketimi, kilo vermeniz sırasında size büyük destek sağlar. Ancak su tüketerek kilo verme işleminin mümkün olmadığı belirtti..

“ Vücut susuz kalınca sinyaller verir “ Tükettiğiniz besinlerden aldığınız vitamin ve minerallerin yanı sıra sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için ve fit bir görünüme kavuşmak için tüketmeniz gereken en önemli şey sudur. Üstelik bahsettiğimiz şey tüm canlıların yaşam kaynağı!

Vücudunuzun Suya İhtiyacı Var! Yeterli Miktarda Su İçmemenin Zararları” içeriğimizde de bahsettiğimiz gibi, içeriğimizde de bahsettiğimiz gibi, içmeniz gerekenden az su tüketmek; böbrek gibi organlarınızın görevlerini yerine getirmekte zorlanması, halsizlik, baş ağrısı gibi pek çok soruna neden olabilir. Üstelik zayıflama sürecinde bu durum daha çok önem kazanır . Yeterli miktarda su içebilmek için günlük tüketmeniz gereken su miktarını bilmeniz gerekir.

Fakat kişilerin yaşı, kilosu, sağlık durumu, ilaçları, egzersizleri, çevre şartları gibi etmenler günlük tüketilmesi gereken su miktarını doğrudan etkileyebilir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak günlük almanız gereken su miktarını internet üzerindeki hesaplama cetvellerinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz ve Bu su tüketimini alışkanlık haline getirmek için de yine aynı şekilde su içme programlarını telefonlarını za ayarlayarak bunu günlük bir görev haline getirebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ilknur özkuşZayıflamakSu Içmek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Alzheimer’ı yavaşlatmanın bir diğer yolu hasta yakınından geçiyor"
"Alzheimer’ı yavaşlatmanın bir diğer yolu hasta yakınından geçiyor"
Sırt ağrısı akciğer kanseri belirtisi
Sırt ağrısı akciğer kanseri belirtisi
 “Yüksek sesle konuşmak covid-19 bulaş riskini arttırıyor”…  
 “Yüksek sesle konuşmak covid-19 bulaş riskini arttırıyor”…  
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Diyet yapmadan verilen kilolar kanser belirtisi olabiliyor
Diyet yapmadan verilen kilolar kanser belirtisi olabiliyor
Covid-19’a karşı gargara önerisi
Covid-19’a karşı gargara önerisi
3D teknoloji ile hasta memnuniyetsizliği sıfıra iniyor
3D teknoloji ile hasta memnuniyetsizliği sıfıra iniyor
Filtresiz valfli maskeler tehlike saçıyor
Filtresiz valfli maskeler tehlike saçıyor
Salgında tıbbi atık kirliliğinin haritasını oluşturdu
Salgında tıbbi atık kirliliğinin haritasını oluşturdu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma