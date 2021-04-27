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STRESLE İLGİLİ BİLİNEN YANLIŞLAR

Uzman Klinik Psikolog CEYDA TERMELEZ stres hakkında bilinen yanlışları 6 maddede anlattı.

27 Nisan 2021 Salı 11:27
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STRESLE İLGİLİ BİLİNEN YANLIŞLAR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Hepimize göre stres aynıdır.

Böyle bir düşünce olması çok yanlıştır. Çünkü stres herkes için farklıdır. Başkasının stres olarak gördüğü şey bir başkası için stres kaynağı olmayabilir.

Stres her zaman kötüdür.

Eğer bu mantıkta bakarsak hiç stresinizin olmaması sizin hep mutlu ve sağlıklı bir hayat sürmeniz demektir. Ancak hiç stresiniz olmasa bile mutlu bir hayatınız olmayabilir. Stres kaynağını iyi yönetmeniz gerekmektedir. İyi yönetilen stres sizi her zaman verimli ve mutlu bir birey yapar ama stresi kontrol edemediğiniz zaman size zarar verir.

Stres hayatınızın her alanındadır, bu konuda hiçbir şey yapamazsınız.

Tabii ki bu şekilde düşünmek doğru değildir. Hayatınızı, stresin sizi zor bir hale getirmeyecek şekilde planlayabilirsiniz. Peki bu planlamayı nasıl yaparız. İlk önce hayatınızdaki öncelikleri planlamalısınız ve daha sonraki adım basit sorunları belirleyip onlar üzerinde çalışmalısınız. Basit sorunları hallettikten sonra zor olan problemlerle devam edebilirsiniz. Stresi doğru yönetemediğiniz zaman stres hayatınızın her alanında olur.

Stresi azaltmanın yolu en bilinen yöntemlerdir.

Doğru bir düşünce değildir. Neden peki diyecek olursanız eğer çünkü herkese iyi gelen stres azaltma yöntemi yoktur. Nasıl beş parmağınız birbirinden farklıysa herkes birbirinden farklıdır. Böylelikle herkese etki eden yöntemde farklıdır. Bu yöntemlere verdiğimiz tepkiler farklıdır. Bir uzmanla görüşüp size yarayan yöntemi bulabilirsiniz.

Belirtiniz yoksa stresiniz yoktur.

Belirtinin olmaması demek stresin olmadığı anlamına gelmez. Psikolojik ve fizyolojik olarak gerginliğinizi azaltmak için ilaç kullanıp belirtilerinizi baskı altına almak yerine gizlenen belirtilere ihtiyacınız vardır.

Stres anında yalnızca dikkat edilmesi gereken belirtilere önem verilmelidir.

Bu duruma göre baktığımızda stres belirtilerinden mide ağrısı ya da baş ağrılarını göz ardı edilebilir. Ancak yaşanılan bu belirtiler, yaşamınızda kontrolün sizden çıktığının ilk göstergesi olup sizin stresinizi daha iyi şekilde kontrol altına almanız gerektiğini hatırlatır.

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STRESLE İLGİLİ BİLİNEN YANLIŞLAR
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