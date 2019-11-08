STEMREGEN® 6 KASIM’DA TÜRKİYE İLE BULUŞTU

HABER: DİNÇER KARACALAR

Cemiyet ve İş dünyasının ünlü isimleri, Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu yaptığı, STEMREGEN® Türkiye lansmanında buluştu.

Dünyada adından söz ettiren kök hücre yenileyici STEMREGEN®, ilk kez Türkiye’de. STEMREGEN® Türkiye pazarına girişinin duyurumu amacıyla CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da düzenlenen lansmana iş ve cemiyet camiasından pek çok isim katıldı.

Kanadalı Kök Hücre Bilimcisi Christian Drapeau tarafından geliştirilen, FDA uyumlu, temiz içerikli ürünler sınıfında öne çıkan Stemregen, içeriğinde kır iğdesi ekstresi, mavi-yeşil alg, aloe vera jeli, magnezyum tuzu ve karabiber ekstresi ile gıda takviyesi olarak kullanılıyor ve her yaş grubundan insana sağlık, zindelik ve yaşam kalitesi sunmayı amaçlıyor.

Kök hücreler vücudumuzdaki sürekli dolaşımı sırasında, başta yaşlanma olmak üzere, yetersiz beslenme, uykusuzluk, sigara gibi farklı faktörlerin etkisi ile azalıyor. Vücutta dolaşan kök hücre sayısını artırmanın, açlık, egzersiz yapmak, kök hücre enjektesi, akupunktur gibi yolları bulunuyor. Ancak bunun daha kolay bir yolu da var ki o da bitkisel içerikli, rahat ulaşılabilir gıda takviyelerini tercih etmek… Bu noktada, Ünlü Kanadalı Kök Hücre Bilimcisi Christian Drapeau’nun geliştirdiği, “yalancı iğde, AFA, deniz yosunu, notoginseng, aleo vera, beta-glukan ve geçiş faktörü” gibi yedi bitki özü karışımından oluşan bir propriyete olan STEMREGEN® çözüm oluyor.

STEMREGEN® Kasım ayı itibariyle ülkemizde de satışa sunulmaya başladı.







