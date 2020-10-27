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Sosyal hayatı da etkileyen terlemeden kurtulma yöntemleri neler?

Aşırı terlemenin nasıl engelleneceği ile ilgili bilgiler veren Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Işık Caner, “Altta yatan bir sebep bulunamazsa lokal, sistemik veya cerrahi tedavi yöntemleri uygulanabilir. Lokal olarak terlemeyi azaltıcı kremler, deodorantlar ve solüsyonlar ilk seçeneklerdir” dedi.

27 Ekim 2020 Salı 13:23
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Sosyal hayatı da etkileyen terlemeden kurtulma yöntemleri neler?

İSTANBUL - Medicana International İstanbul Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Işık Caner, terleme, aşırı terlemenin nasıl engelleneceği ile ilgili bilgiler verdi. Caner, “Terleme vücudun soğutma sistemi olarak adlandırılabilir. Sağlıklı insan vücudunda terleme olur. Terleyerek vücudumuz ısı dengesini korur. Ayrıca terleyerek bazı zararlı toksinleri ve fazla tuzu vücuttan atmış oluruz. Vücut ısısı arttığında beyindeki hipotalamus bölgesi bunu hisseder ve bir termostat gibi davranarak sempatik sinirlerle ter bezlerine uyarı gönderir. Ter bezleri de ter salgılayarak deriden ısının buharlaşarak normale dönmesini sağlar.” dedi. 
 

Terlemenin vücut ısısını dengeleyen bir sistem olduğuna dikkat çeken Caner, “Ter bezleri ekrin ve apokrin olarak iki çeşittir. Ekrin ter bezleri: Vücudumuzda 2-6 milyon civarında bulunur. Çoğunluğu avuç içi, ayak tabanı ve koltuk altlarında bulunur. Apokrin ter bezleri: Koltuk altı, genital bölge, göğüs areolası ve göz kapaklarında bulunur. Bu ter bezleri bulundukları bölgelerde özel kokular oluşturur. Aşırı terleme neden olur” diye konuştu.

AŞIRI TERLEME NASIL ENGELLENEBİLİR? 

Aşırı terlemeye nasıl engel olunabileceğiyle ilgili Doç. Dr. Işık Caner, “Öncelikle altta yatan bir hastalığın olup olmadığı araştırılır. Varsa uygun tedavi yapılır. Altta yatan bir sebep bulunamazsa lokal, sistemik veya cerrahi tedavi yöntemleri uygulanabilir. Lokal olarak terlemeyi azaltıcı kremler, deodorantlar ve solüsyonlar ilk seçeneklerdir. Bir başka yöntem iyontoforez yöntemidir. Küçük bir su banyosu içinde hastanın el ve ayaklarına düşük akımlı elektrik verilir. Botoks tedavisi son dönemlerde çok yaygın uygulanan etkin bir yöntemdir. Aşırı terleme olan el, ayak ve koltuk altı bölgesine botoks enjeksiyonu yapılır. Ancak botoksun etkisi 6 ay kadar sürer, tekrarlanması gerekir. Sistemik ilaçlar sedatif ve anksiyolitik ilaçlar denenebilir. İnatçı olgularda cerrahi yöntem olan sempatektomi yapılabilir.” şeklinde konuştu. 

DHA

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