HABER: ASLAN SAYIM

Ankara’da 23 yıldır güzellik, güzellik ürünleri ve güzellik cihazları üzerine çalışmalar yapan ve güzellik koçluğu alanında kendini geliştiren, eğitimler veren güzellik koçu Sakine Soydan, cilt güzelliğinde kullanılacak ürünleri almak için en doğru adresin eczaneler ve yetkili bayiler olduğunu söyledi.

Sakine Soydan, "Doğru ürün kullanımının yanı sıra sıklıkla olmasa da cildi temizlemek, basit ama anında çözüm bulunan klinik uygulamalar yapmak da sizin yaşınız ilerlerken cilt yaşını sabit tutan bir hamle olur. Pürüzlü ya da sorunlu bir cildin önüne geçmek sizin elinizde ve ayrıca kimse unutmamalıdır ki; çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır" dedi.