Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1394
ALTIN
464.014
DOLAR
8.0725
STERLİN
11.2147
EURO
9.7233
Mahkemeden satılık 27456 m² tarla
Mahkemeden satılık 27456 m²...
Bayram kıyafeti satın alınacaktır
Bayram kıyafeti satın alınacaktır
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alıyor
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43...
Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi 3 öğretim...
Kalkan’da 14 arsa satılıyor
Kalkan’da 14 arsa satılıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sorunlu bir cildin önüne geçmek sizin elinizde

19 Nisan 2021 Pazartesi 14:18
3 Okunma
Sorunlu bir cildin önüne geçmek sizin elinizde

HABER: ASLAN SAYIM

Ankara’da 23 yıldır güzellik, güzellik ürünleri ve güzellik cihazları üzerine çalışmalar yapan ve güzellik koçluğu alanında kendini geliştiren, eğitimler veren güzellik koçu Sakine Soydan, cilt güzelliğinde kullanılacak ürünleri almak için en doğru adresin eczaneler ve yetkili bayiler olduğunu söyledi. 

Sakine Soydan, "Doğru ürün kullanımının yanı sıra sıklıkla olmasa da cildi temizlemek, basit ama anında çözüm bulunan klinik uygulamalar yapmak da sizin yaşınız ilerlerken cilt yaşını sabit tutan bir hamle olur. Pürüzlü ya da sorunlu bir cildin önüne geçmek sizin elinizde ve ayrıca kimse unutmamalıdır ki; çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sorunlu Bir Cildin önüne Geçmek Sizin Elinizde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrasya Hastanesi’nde “Çocuk Sağlığı” Konuşuldu
Avrasya Hastanesi’nde “Çocuk Sağlığı” Konuşuldu
‘Koronavirüs hastaları ilaçları kullanmadıkları için klinik seyir kötüleşiyor'
‘Koronavirüs hastaları ilaçları kullanmadıkları için klinik seyir kötüleşiyor'
Doğu Karadeniz'de vakalar artıyor
Doğu Karadeniz'de vakalar artıyor
KÜÇÜK KIZIN MİDESİNDEN ÇIKAN CİSİM ŞAŞIRTTI.. 
KÜÇÜK KIZIN MİDESİNDEN ÇIKAN CİSİM ŞAŞIRTTI.. 
Hastalananların aşılanması koruyucu olacaktır
Hastalananların aşılanması koruyucu olacaktır
Diyabetliler ve obez hastalar daha ağır geçiriyor
Diyabetliler ve obez hastalar daha ağır geçiriyor
İlk sözü 'Aşı yaptırın' oldu
İlk sözü 'Aşı yaptırın' oldu
Koronavirüse 'kırmızı soğan' etkisi: Virüsün akciğer tutulumunu engelliyor
Koronavirüse 'kırmızı soğan' etkisi: Virüsün akciğer tutulumunu engelliyor
Covid'i yenen sağlıkçı: Nefes alamadığım için ağladığım saatleri hatırlıyorum
Covid'i yenen sağlıkçı: Nefes alamadığım için ağladığım saatleri hatırlıyorum

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma