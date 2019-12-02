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'Son 6 yılda AIDS vakaları 5 kat arttı'

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, '1 Aralık Dünya AIDS Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, hastalığını son yıllarda artış gösterdiğini söyledi. AIDS'in bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık olabileceğini belirten Prof. Dr. Çalıkoğlu, "AIDS vakaları son 6 yılda 5 kat arttı. Bugün dünya üzerinde çoğunluğu Afrika'da olmak üzere, 36,9 milyon kişinin HIV ile yaşadığı bilinmektedir" dedi.

'Son 6 yılda AIDS vakaları 5 kat arttı'

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, '1 Aralık Dünya AIDS Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, hastalığını son yıllarda artış gösterdiğini söyledi. AIDS'in bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık olabileceğini belirten Prof. Dr. Çalıkoğlu, "AIDS vakaları son 6 yılda 5 kat arttı. Bugün dünya üzerinde çoğunluğu Afrika'da olmak üzere, 36,9 milyon kişinin HIV ile yaşadığı bilinmektedir" dedi.

02 Aralık 2019 Pazartesi 12:40
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'Son 6 yılda AIDS vakaları 5 kat arttı'

ANKARA - Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, '1 Aralık Dünya AIDS Günü' nedeniyle DHA'ya açıklamada bulundu. AIDS'e 'HIV' adlı bir virüsün neden olduğunu belirten Çalıkoğlu, virüsünün vücuda girdiği andan itibaren kişinin bağışıklık sistemini zaman içerisinde çökerttiğini belirtti. Çalıkoğlu, AIDS'in bulaşıcı ve ölümcül olabilen bir hastalık olduğunu kaydederek, "Yanlış bilindiği üzere; AIDS hastalığına neden olan HIV virüsü, dokunmak, sarılmak, tokalaşmak, gözyaşı, ter, tükürük, giysilerin ortak kullanımı, tabak, çatal, bardak paylaşımı, genel  tuvalet, havuz, banyo, hamam, sauna paylaşımı gibi ortak kullanım alanlarından bulaşmamaktadır" dedi. 



'9,4 MİLYON KİŞİ KENDİ HASTALIĞININ FARKINDA BİLE DEĞİL'

Hastalığın dünya üzerindeki seyrine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çalıkoğlu, şöyle konuştu:

"AIDS vakaları son 6 yılda 5 kat arttı. Bugün için, dünya üzerinde çoğunluğu Afrika'da olmak üzere 36,9 milyon kişinin HIV ile yaşadığı bilinmektedir. 2017 yılında 1 milyon 800 bin yeni vaka tanımlanmş ve 940 bin kişi AIDS ile ilişkili hastalıklardan kaybedilmiştir. Virüs bulaşan insanların yüzde 75'i kendi hastalıklarının durumunun farkında iken, 9,4 milyon kişi kendi hastalığının farkında bile değildir. Dünyada her hafta 15-24 yaş aralığındaki 7 bin genç kadın HIV'le enfekte hale gelmektedir. Türkiye, dünyada HIV-AIDS açısından hastalığın az sıklıkta görüldüğü ülkeler arasında değerlendirilmektedir. Ülkemizde 1985 yılında 3 olan toplam vaka sayısı, 31 Aralık 2018 itibariyle toplam 21 bin 520'dir. Bu vakaların yüzde 79,9’u erkek, yüzde 20,1’i kadın olup yüzde 15,4’ü yabancı uyruklu kişilerden oluşmaktadır. Vakaların en fazla görüldüğü yaş grubu 30-34 ve 25-29 yaş grubudur."

'AIDS’TE ERKEN TANI ÖNEM ARZEDİYOR'

Türk Dermatoloji Derneği Veneroloji Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Filiz Canpolat ise, hastalığın tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi. Günümüzde hastalığın tedavisinde önemli gelişmelerin kaydedildiğini belirten Canpolat, şunları söyledi:

"Tedavi ile bulaştırıcılık azaltılabilmekte ve enfeksiyonun anneden bebeğe geçişi engellenebilmektedir. Erken tanı ve tedavinin, HIV enfeksiyonu üzerinde olumlu etkilerinin olduğu pek çok çalışmada gösterilmiştir.  Tüm dünyada antiretroviral tedaviye ulaşabilme 611 bin iken bu rakam 2017'de 21,7 milyona ulaşmıştır. HIV taşıyıcılarının olabildiğince erken dönemde saptanması, tedaviye yanıt alınması açısından önemlidir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu1 Aralık Dünya AIDS Günü
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