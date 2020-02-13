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“Soğuk gut hastalarını zorlar”

Geçtiğimiz yıllarda ‘zengin hastalığı’ ya da ‘kralların hastalığı’ olarak bilinen gut hastaları soğuk havalarda olumsuz etkileniyor. Sabah uykudan uyandıran ayak başparmaklarında ağrı, şişlik ve kızarıklık ile kendisini gösteren hastalık ilerlediği zaman hastaların çarşafın ayaklarına değmesi sonucunda dahi rahatsız olmasına neden olabilir.

13 Şubat 2020 Perşembe 13:21
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“Soğuk gut hastalarını zorlar”

İSTANBUL - Ürik asitin kristalleşmesi nedeniyle gut hastalığının başladığını belirten Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Meryem Can, depolanan monosodyum ürat (MSU) denilen kristallerin çözünürlüğünün hava sıcaklıkların azalmasıyla birlikte hızlıca düştüğünü ve salındığını ifade etti.

“YAKLAŞIK 2 MİLYON HASTA VAR”

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Doç. Dr. Meryem Can, Türkiye’de yaklaşık 2 milyon gut hastası olduğunu belirterek şunları söyledi: “Gut hastalığında genetiğin de rolü var. Hiperürisemi yüzde 80-90 oranında azalmış böbrek atılımına bağlı olarak görülür. 20 yaşın altında gut hastalığı varsa bazı genetik enzim bozuklukları araştırılmalı. Türkiye’de yaklaşık 1.5-2 milyon kişide gut hastalığı olduğu düşünülüyor. Bu hastalıkla ilgili, ilk bilinmesi gereken durum kronik oluşu. Ömür boyu tedavi ve takip gerektirir. Erkeklerde ve 50 yaş üzerinde sık gut hastalığına rastlanıyor. Kadınlarda östrojen hormonu gut hastalığından koruma sağlar. Ancak menopozdan sonra bu avantaj ortadan kalkar ve kadınlarda bu dönemde gut görülme riski artar. Menopoz öncesinde kadın hastalarda gut özellikle alkol alımı, ilaç kullanımı, böbrek yetmezliği ve yüksek kolesterol gibi faktörlere bağlı olarak meydana gelir. Sağlıklı yaşam, diyet, obez hastaların kilo vermesi, düzenli egzersiz, sigaranın kesilmesi, düzenli ve yeterli miktarda sıvı alımı, pürinden zengin hayvansal proteinler (karaciğer, sakatat) ve gazlı içeceklerden (früktozdan zengin) kaçınılması gerekiyor. Kırmızı et, deniz mahsulleri, şeker, tuz ve alkol alımı azaltılmalı, az yağlı-yağsız süt ürünleri tüketimi arttırılmalı, vücutta eşlik eden hastalıklar gözden geçirilmeli ve bunların mümkünse gut ile uyumlu olarak tedavi planlanmalı.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zengin HastalığıSoğuk HavaGut HastalığıKralların Hastalığı
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