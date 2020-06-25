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Sirtuin diyeti hakkında bilinmesi gerekenler

Ünlü şarkıcı Adele'i zayıflatmıştı; sirtuin diyeti hakkında bilinmesi gerekenler

25 Haziran 2020 Perşembe 11:56
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Sirtuin diyeti hakkında bilinmesi gerekenler

İSTANBUL - Diyetisyen Nursena Altunsu, “Sirtuin ya da Sirt-food diyetinde 20 besinin sirtuin proteinlerini aktive ederek kas yıkımını önlediği, hatta yağ yakımını artırdığı ve açlık hissetmeden vücut ağırlığında azalma saptandığı belirtiliyor. Sirtuin diyeti gibi popüler diyetlerin uzun vadede uygulanabilirliği kısıtlı olmakla beraber güvenilirlikleri için daha çok deneysel çalışmalara ihtiyaç var” dedi.

İngiliz şarkıcı Adele'in kilo vermesine yardımcı olduğu konuşulan Sirtuin ya da Sirt-food diyeti, havaların ısındığı şu günlerde kadınlar tarafından sıkça konuşulmaya başlandı. Medipol Üniversitesi Vatan Kliniğinden Diyetisyen Nursena Altunsu, son günlerde sıkça duyurulan Sirtuin ya da Sirt-food diyetinin Akdeniz diyetinden farklı olduğuna dikkat çekerek önemli açıklamalar yaptı. Sirtuin diyetine göre ilk öğünün erken saatlerde tüketilmesi ve 19.00’dan sonra herhangi bir şey tüketilmemesi gerekiyor. Sınırlı miktarda kırmızı et ve süt/süt ürünleri, ılımlı ölçüde balık ve kümes hayvanları tüketimi öneriliyor. Sirtuin diyeti yapanlar, kalori kısıtlaması yaşamadıklarını, aç kalmadan ve yoğun egzersiz yapmadan daha uzun sağlıklı bir yaşam sürüleceğini iddia ediyor. Ancak Dyt. Altunsu “Diyette kalori kısıtlaması olmadığı belirtilmesine rağmen; ilk üç gün Sirtuin diyeti besinlerinden oluşan 1 ana öğün ve yeşil meyve sularından oluşan 3 öğün yani toplamda 1000, 4-7’nci günlerde ise Sirtuin diyeti besinlerinden oluşan 2 ana öğün ve yeşil meyve sularından oluşan 2 öğün olmak üzere 1500 kalori alınması gerektiği savunulmuştur” dedi.


 

20 BESİNİN YAĞ YAKTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Sirtuin diyetinde 20 besinin dikkat çektiğini belirten Altunsu, şöyle devam etti:

"Bu diyeti savunanlar tarafından yeşil çay, roka, kara lahana, kakao (yüzde 85), kahve, çilek, Medine hurması, hindiba, kuş gözü acı biberi, karabuğday, kereviz, kapari, yaban mersini, zerdeçal, kırmızı soğan, ceviz, sızma zeytinyağı olmak üzere 20 besinin sirtuin proteinlerini aktive ederek kas yıkımını önlediği, hatta yağ yakımını arttırdığı ve açlık hissetmeden vücut ağırlığında azalma saptandığı belirtiliyor. Ayrıca içerdiği polifenoller aracılığıyla anti-inflamatuar özellikte olduğu bildirildi. Sirtuin diyeti savunucuları, bu beslenme şeklinin Akdeniz diyetine benzerliğini vurguluyor. Ancak Akdeniz diyeti kişiye özgü beslenme programı ile süt/süt ürünleri, et/tavuk/balık, kuru baklagiller, tam tahıllar, sebze ve meyveler olmak üzere her besin ögesinden yeterli miktarda alımı önermekte ve sağlıklı yaşam için en uygulanabilir beslenme biçimidir. Sirtuin diyeti gibi popüler diyetlerin uzun vadede uygulanabilirliği kısıtlı olmakla beraber güvenilirlikleri için daha çok deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyetisyen Nursena AltunsuSirtuin DiyetiÜnlü şarkıcı Adele
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