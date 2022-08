Sıkılaşma ve Gençleşme Zamanı!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Mikro Plus nedir?

Yaş ilerledikçe derinin altındaki yağ dokusu azalıyor, yer çekimi nedeniyle gevşek dokuda sarkmalar oluşuyor. Ayrıca derinin orta tabakası olan dermisteki kolojen ve ela stin lif miktarının düşmesi, ciltteki gerginlik ve elastikiyeti azaltıyor. Yaşlanma süresince sarkmalar yüz bölgesiyle sınırlı kalmayıp kol, göğüs, karın, bacak, sırt ve iç bacak bölgesinde de aynı şekilde görülebiliyor.

Micro Plus tam da bu sorunlar için gelişitirlmiş, galvanik akımın en üst düzeyde kullanıldığı özel bir elektro terapi cihazı. Lokal kilo problemlerinin en etkili tedavi yöntemlerinden olan Mikro Plus, vücudun ideal formuna kavuşmasında oldukça etkili. B ölgesel sıkılaşma, ameliyatsız yüz gençleştirme ve selülit tedavisi gibi sorunlarda başarılı sonuçların alınmasını sağlayan Micro Plus cihazı, galvanik akımla kasları kuvvetlendirirken kişilerin yorulmadan güçlü kaslara ve fit bir vücuda sahip olmasını sağlıyor.

Mikro Plus ile sıkılaşmak

Mikro Plus ile selülitin giderilmesi, zayıflamış liflerin bağlayıcı dokularının yenilenip onarılması mümkün oluyor. Uygulama bağ doku aktivitesini arttırarak, kolajen ve elastin üretimini hızlandırıyor. Kan dolaşımını protein sentezini arttırıp hücre metabolizmasını hızlandırarak cilt yapısını yeniliyor. Böylece hücre içinde sağlanan iyileşme ve aktifleşme selülitli bölgedeki dokuların yeniden normal cilt dokusuna kavuşmasına, cildin sıkılaşmasına yardımcı oluyor.

Neden Mikro Plus?

Kaan Şahin, uygulamanın bu kadar popülerleşmesinin nedenini ise şöyle anlatıyor: “Mikro Plus, ağrısız, acısız ve ameliyatsız bir uygulama. Vücudun ihtiyacına göre 6-12 seans arası uygulanabiliyor. Beslenme ve su içimi ile desteklendiğinde yaklaşık iki beden incelme sağlıyor. Sıkılaşma ve incelme etkisinin yanı sıra gençleşmeyi destekleyen yüz ovalini belirginleştiren, yüzde 8-12 yaş arası toparlanmayı sağlayan gözle görülür etkiler bulundurması da bu uygulamayı cazip kılan özelliklerden…”