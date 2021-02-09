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Sihirli Elleriyle Kadınların Vazgeçilmezi Dr. İlker Yörük’ten 5 dakika da Kalıcı Güzellik 

Alanın da uzman Dr. İlker Yörük kendine has yöntemleriyle kadınların aynalarla barışmasının mutluluğunu yaşıyor…

09 Şubat 2021 Salı 14:19
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Sihirli Elleriyle Kadınların Vazgeçilmezi Dr. İlker Yörük’ten 5 dakika da Kalıcı Güzellik 

HABER: ASLAN SAYIM


Yörük, artık 5 dakika ile mümkün olan dolgu yöntemiyle gençleştirme işlemi uygularken sağlığa herhangi bir zararı olmadığını belirtti. Birçok zararlı işlem görmüş burun, dudak, çene dolguları ya da estetiklerini kendi yöntemleriyle eskisinden daha güzel hale getiriliyor. Bunun için saatlerinizi ayırmanıza da gerek kalmıyor. Çalışıyorsanız öğle arası vakti kadar hayatınızda büyük değişiklikler yapmak mümkün. Dr. İlker Yörük, kadınların her hangi bir işlem yaptırmadan önce muhakkak çok iyi araştırılmasını söyledi. Birçok danışanının özellikle yanlış uygulama ile yapılmış burun dolgusunda çok paralar harcamış hem de sağlıksız bir görüntü ile karşılaştığını söyledi. Bu tarz durumlarda sakin olunmalı ve doğru bir uzmanla müdahale sayesinde geriye dönmek mümkün olduğunu vurguladı. Son olarak Yörük; tüm kadınlarımızın mutlu olmayı hak ettiğini söyleyerek güzellikler diledi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 09.02.2021 14:21
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Sihirli Elleriyle Kadınların Vazgeçilmezi Dr. İlker Yörükten 5 Dakika Da Kalıcı GüzellikAslan Sayım
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