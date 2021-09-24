“Sigarayı bıraktıktan sonra vücut 15 yılda hiç sigara içmemiş gibi oluyor”

İSTANBUL - 25 Eylül Dünya Akciğer Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, KOAH ve akciğer kanserinin yüzde 90’lara varan oranda sigaradan kaynaklandığını söyledi. Aydın, sigarayı bıraktıktan sonra vücudun 15 yıl içinde hiç sigara içmemiş gibi olduğunu da kaydetti.





Türkiye’nin sigaraya karşı savaşına en büyük katkıyı yapan sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 25 Eylül Dünya Akciğer Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Aydın açıklamada, akciğer kanseri ve KOAH gibi hastalıklarının kaynağının yüzde 90 oranında sigaradan kaynaklandığını hatırlatarak, sigarayı bıraktıktan 15 yıl sonra vücudun kendisini tamamen temizleyerek hiç sigara içmemiş gibi olduğunu kaydetti.





“SİGARA EN BÜYÜK ZARARI AKCİĞERLERE VERİYOR”





Doç. Dr. Aydın, “Aslında sigaranın akciğere verdiği zararları anlatmak artık malumun ilamı oldu ama, sık sık hatırlatmakta her zaman fayda var. Sigara, ağız, yutak, soluk borusu ve yemek borusu gibi üst organlarının yanında en büyük zararı akciğerlere veriyor. Her şeyden önce, akciğerin içindeki alveol adı verilen ve havadaki oksijenin kana karışmasını sağlayan küçük keseciklerin yapısını bozarak amfizeme neden olur. Zamanla nefes darlığı oluşturarak yaşam kalitesini azaltır. Sigara içenlerin en büyük şikayetlerinden birinin de ‘iki basamak merdiven çıkınca soluk soluğa kalmak’ olduğunu hatırlayınız. Ancak iş bu kadarla kalsa keşke. Bu nefes darlığı zamanla Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’na (KOAH) dönüşüyor ve akciğer kanseri gibi, KOAH’tan kaynaklı ölümlerin de yüzde 90’ının sigara kaynaklı olduğu biliniyor” diye konuştu.





“AKCİĞER KANSERİ RİSKİNİ 30 KATA KADAR ÇIKARTIYOR”





Sigara kullanan bir bireyin, hayatında hiç sigara içmemiş birine oranla 10 ilâ 30 kat daha fazla akciğer kanseri riski taşıdığını kaydeden Doç. Dr. Aydın, “İşte bu nedenle sigarayı bırakmaktan çok başlamamak önemli. Şimdi şöyle düşünelim: Sigara kullanıyordunuz ama bıraktınız. 10 yıl sonra akciğer kanseri riskiniz, sigara kullanmaya devam eden birine göre yarı yarıya iner. 15 yıl sonra vücut hiç sigara içmemiş gibi olur. Ancak hiç sigara içmemiş birine göre akciğer kanseri riskiniz hala minimum 10 kat fazla. İşte bu yüzden en iyi tedbir başlamamak” ifadelerini kullandı.





“AZI-ÇOĞU OLMAZ, ZEHİR ZEHİRDİR!”





Son dönemdeki sigara zamları nedeniyle kullanıcıların açık tütüne yönelmelerini de değerlendiren Doç. Dr. Aydın, “Kullanıcılar bunun bir nedeni olarak da, sigaranın çeşitli kimyasal işlemlerden geçtiğini, ancak açık tütünde böyle bir şey olmadığını, dolayısıyla açık tütünün sigaraya göre daha az zararlı olduğunu ileri sürüyorlar. Biz bu görüşe kesinlikle karşıyız. Zehrin az zararlısı çok zararlısı olmaz, zehir zehirdir. Üstelik bu açık tütünler, merdiven altı ortamlarda, bilinmeyen koşullarda üretiliyor. Tütünün verdiği zarara bir de hijyenik olmayan koşullar ekleniyor. Bir de bu maddelerin genelde kaçak olduğunu ve devletimizin uğratıldığı zararı da düşünürsek, neyle mücadele edildiği anlaşılır” diyerek sözlerini noktaladı.