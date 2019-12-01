Sigarayı Bırakmadan Akciğer Kanseri İle Savaşamayız! 

Amacımız akciğer kanserine karşı halkımızı bilinçlendirmek

Tüm toplumlarda en ölümcül kanser olan akciğer kanserinin önlenmesi ve sigara kullanımının azaltılması konusunda toplumu bilgilendirmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Urlu, her yıl binlerce kişinin akciğer kanseri sebebiyle hayata gözlerini yumduğunu ifade etti.

Hüseyin Urlu; “Kanser görmezden gelemeyeceğimiz kadar büyük ve etkileri yıkıcı olan bir sağlık problemidir. Özellikle de akciğer kanseri, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Dünyada her yıl 18 milyon kişinin yakalandığı ve 9,5 milyon kişiyi yaşamdan koparan bu hastalık, herhangi bir cinsiyet ve yaş ayırmaksızın herkesi etkileyebiliyor. Dünyanın birçok popülasyonunda bu kanser türünün ortaya çıkmasındaki en büyük etken tütün kullanımıdır. Bunun yanı sıra içmeyip pasif olarak sigara dumanına maruz kalmak bile akciğer kanseri riskini arttırmaktadır. Sigara tüketimi azaldığında ise bu risk gözle görülür şekilde düşmektedir. Ancak binlerce kişi kendini sigaradan alıkoymamakta ve gelecek için birer akciğer kanseri hastası olmak ihtimalini göze almaktadır. Bu konuda halkımızın konuyla ilgili daha çok bilgi sahibi olması şarttır. Bizim amacımız vereceğimiz seminer ile akciğer kanserinin ne olduğunu, hangi riskleri olduğunu, kimlerin en çok etkilendiğini en önemlisi de nasıl erken teşhis edilebileceğini halkımıza anlatabilmek” dedi

Sağlıklı Hücre ile Kanserli Hücre Arasındaki Fark Nedir?

Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme yeteneğine sahiptirler. Ölen hücrelerin yenilenmesi ve yaralanan dokuların onarılması amacıyla bu yeteneklerini kullanırlar. Fakat bu yetenekleri de sınırlıdır. Sonsuz bölünemezler. Her hücrenin hayatı boyunca belli bir bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir hücre gerektiği yerde ve gerektiği kadar bölüneceğini bilir.

Buna karşın kanser hücreleri, bu bilinci kaybeder, kontrolsüz bölünmeye başlar ve çoğalırlar. Kanser hücreleri birikerek tümörleri yani kitleleri oluştururlar. Tümörler normal dokuları sıkıştırabilirler, içine sızabilirler ya da tahrip edebilirler. Eğer kanser hücreleri oluştukları tümörden ayrılırsa, kan ya da lenf dolaşımı aracılığı ile vücudun diğer bölgelerine gidebilirler. Gittikleri yerlerde tümör kolonileri oluşturur ve büyümeye devam ederler. Kanserin bu şekilde vücudun diğer bölgelerine yayılması olayına metastaz adı verilir.

İşte Akciğer Kanseri Belirtileri:

* Giderek artan öksürük

* Göğüs ağrısı

* Nefes Darlığı

* İştahsızlık, kilo kaybı

* Ses kısıklığı ve Yutma güçlüğü

* Halsizlik

* Parmaklarda Çomaklaşma

* Vücut ağrısı

* Sık tekrarlayan enfesksiyonlar

Kanser Tedavisi Nasıl Olur?

Günümüzde insanlar kanser belirtileri nelerdir sorusunu merak ettikleri kadar kanser tedavisi konusunda da araştırma içindeler. Kanserin tedavisinde bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemlidir. Bu nedenle tedaviye başlanırken önce bağışıklık sistemini zayıflatan sebepler ortadan kaldırılır. Kanser hücrelerinin hangi organlara ve ne kadar yayıldığı tahmin edilemediğinden güçlü bir bağışıklık sisteminin bu bozulmuş hücrelerle savaşmasını sağlamak ilk hedeftir. Kanser tedavisini onkoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilir.

Cerrahi müdahale: Kanserli dokunun çevresindeki risk oluşturabilecek birkaç sağlıklı dokuyla birlikte cerrahi müdahale ile alınması.

Radyoterapi: Yüksek enerjili x ışını tedavisidir. Belirli dozda ışın uygulanarak kanserli hücrelerin yok edilmesi hedeflenir.

Kemoterapi: İlaç tedavisidir. Verilen ilaçlarla kanserli dokunun yok edilmesi hedeflenir.

Ümmünoterapi: Bağışıklık sistemi hücrelerinin kanserli hücrelerle savaşması için kullanılan yöntemdir.