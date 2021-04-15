“Sigara, kalp krizi riskini 5 kat artırıyor”

Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle yazılı açıklama yapan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, kalp sağlığının en büyük düşmanlarından birinin tütün ve tütün mamulleri olduğunu hatırlattı. Sigara kullanımının kalp krizi riskini 5 kata kadar artırdığını belirten Doç. Dr. Aydın, “Sigaranın biri de bir, bini de bir. Günde 1 ilâ 4 sigara kullanmak bile koroner kalp hastalıkları riskini 2 kat artırıyor. ‘Ben günde 2-3 sigara içiyorum, bir şey olmaz’ diyenlere hatırlatmak isterim” diye konuştu.

“HER YIL 3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ DOĞRUDAN SİGARA NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR ”

Sigaranın kandaki kolesterol dengesini bozarak iyi kolesterolü azaltıp kötü kolesterolü yükselttiğini belirten Doç. Dr. Aydın, bu durumun da başta damar sertliği olmak üzere kalp ve damar hastalıklarının en büyük tetikleyicisi olduğunu dile getirdi.

Elektronik sigaraların da sağlığı tehdit ettiğini vurgulayan Doç. Dr. Aydın, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya üzerinde kalp rahatsızlıkları nedeniyle her sene yaşanan 18 milyon ölümün yüzde 17'sinin sebebinin sigara tüketimi olduğunu belirtiyor. Bu, 3 milyondan fazla insanın doğrudan sigara nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor. DSÖ uzmanlarına göre elektronik sigaralar da insanların arterlerini daraltıyor ve kalp atış hızı ile tansiyonu yükseltiyor” ifadelerini kullandı.

“BIRAKMAK İÇİN EN DOĞRU ZAMAN, ŞİMDİ”

Sigara kullananlar arasında yaygın olan “Ben yıllardır sigara kullanıyorum, artık bıraksam da bir faydası olmaz” düşüncesinin son derece yanlış olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız. Zira yapılan çalışmalara göre, sigaranın bırakılmasından sonraki 3 yıl içinde kalp krizi geçirme riski yarıya düşüyor, 6 yılın sonunda da risk sigara içmeyen kişilerin düzeyine iniyor. Dolayısıyla sigarayı bırakmak için en doğru zaman şimdidir. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak sigarayı bırakma kararı alan tüm vatandaşlarımıza yardım etmeye de hazırız. Kalp sağlığı için sigaradan uzak durmanın yanında sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz gibi noktalara da dikkat edilmeli. Bir tane ömrümüz var. Onu da kaliteli ve sağlıklı geçirmek bizim elimizde” dedi.