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“Sigara içmek kas küçülmesine de sebep oluyor”

Sigaranın insan vücudunda birçok metabolik hasara yol açtığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Engin Işık Abanoz, “Oksidatif kas liflerinde meydana gelen kas küçülmesi bunlardan yalnızca biridir. Günde bir tek sigara içimi bile egzersiz kapasitesini etkiler.” dedi.

30 Haziran 2020 Salı 10:04
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“Sigara içmek kas küçülmesine de sebep oluyor”

Sigara kullanımının ortalama yaşam süresini 5-8 yıl kısalttığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Rekreasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Engin Işık Abanoz, “Sigara içimi ile vücut metabolizmasında meydana gelen değişiklikler sonucu egzersiz kapasitesi ve fiziksel aktivite düzeyi doğrudan etkilenir ve kişinin yaşam kalitesi bozulur. Sigara içenlerin yaşam kalitesi skorlarının içmeyenlere göre anlamlı derecede düşük olduğunu destekleyen çalışmalar bulunmaktadır” dedi.

“HİSSEDİLEN YORGUNLUĞU ARTIRIR”

Gerekli fiziksel aktivite düzeyinin sağlanması için kalp ve akciğerlerin oksijen oranı yüksek kana gereksinim duyduğunu ifade eden Abanoz, “Günde bir tek sigara içimi bile egzersiz kapasitesini etkiler. Sigara erken yorgunluk ve nefes darlığına sebep olur. Ayrıca sigarayı pasif olarak solumak bile, egzersiz zamanını azaltır ve hissedilen yorgunluğu artırır. Sigara kullananlarda, yorgunluk, nefes darlığı ve bacak ağrısı nedeniyle egzersizi sonlandırmak iki kat daha fazladır” şeklinde konuştu.

“SİGARAYI BIRAKSANIZ DA DİKKAT EDİN”

Sigara içmeyi bırakanlarda egzersiz performansının olumlu yönde gelişeceğini  belirten  Abanoz, “Bu insanlarda “nasıl olsa bıraktığım zaman düzelirim” gibi bir düşünce uyandırmamalı çünkü sigara kullanıldığı süre kadar geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir. Sonuç olarak sağlıklı yaşam için yapılan rutin egzersizler, her insan için psikolojik ve fizyolojik açıdan olumlu sonuçlar doğuran bir alışkanlık olarak kabul edilmelidir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SigaraSağlıkDr. Öğr. Üyesi Engin Işık Abanoz
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