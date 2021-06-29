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‘Sıcaklığın yükselmesiyle çocuklarda enfeksiyon hastalıkları daha sık görülebiliyor’

Kılınç, “Sıcaklığın yükselmesiyle birlikte mikroplar, yüzeylerde ve besinlerde daha kolay çoğalıyor” dedi.

29 Haziran 2021 Salı 12:14
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‘Sıcaklığın yükselmesiyle çocuklarda enfeksiyon hastalıkları daha sık görülebiliyor’

ANKARA, (DHA

Ankara'da, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Kaya Kılınç, çocukların güneş çarpmasından, havuz enfeksiyonlarından, yaz ishallerinden ve sıcaklığın yükselmesiyle ortaya çıkan hastalıklardan korunması için anne ve babaların bazı önlemler alması gerektiğini söyledi. Kılınç, “Sıcaklığın yükselmesiyle birlikte mikroplar, yüzeylerde ve besinlerde daha kolay çoğalıyor. Bu durum çocuklarda ishal ve kusmaya neden olan enfeksiyon hastalıklarının yaz mevsiminde daha sık görülmesine sebep olur. Bu etkilere karşı daha dikkatli davranılmalıdır” dedi.

‘Sıcaklığın yükselmesiyle çocuklarda enfeksiyon hastalıkları daha sık görülebiliyor’
Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Özge Kaya Kılınç, çocuklarda sık görülen yaz enfeksiyonları hakkında bilgi verdi. Kılınç, çocukların güneş çarpmasından, havuz enfeksiyonlarından, yaz ishallerinden ve sıcaklığın yükselmesiyle ortaya çıkan hastalıklardan korunması için anne ve babaların bazı önlemler alması gerektiğini söyledi. Sıcaklığın yükselmesiyle birlikte mikropların, yüzeylerde ve besinlerde daha kolay çoğaldığını belirten Kılınç, “Bu durum ishal ve kusmaya neden olan enfeksiyon hastalıklarının yaz mevsiminde daha sık görülmesine sebep olur. Aynı zamanda güneş çarpmaları ve güneş yanıkları da yaz aylarında çok sık görülen rahatsızlıklardandır. Özellikle açık tenliler ve çocuklar güneşin yan etkilerinden oldukça etkilenmektedir. Bu etkilere karşı daha dikkatli davranılmalıdır. Ayrıca yaz aylarında çocuklarda, havuzdan ve denizden kaynaklı oluşan dış ve orta kulak iltihapları da sıklıkla görülmektedir. Havanın ısınmasıyla birlikte görülme sıklığı artan bir diğer sorun böcek sokmaları ve ısırmalarıdır” diye konuştu.


UZUN SÜRE GÜNEŞE MARUZ KALAN ÇOCUKLARA MÜDAHALE NASIL YAPILMALI?


Kılınç, yaz mevsiminde uzun süre güneşe maruz kalan çocuklara yapılması gereken müdahale ile ilgili, “Uzun süre güneşe maruz kalan çocuklar, sıcak ortamdan uzaklaştırılarak gölge ve serin bir yere alınmalıdır. Güneşe çok fazla maruz kalınması sıvı kaybına yol açacağı için yavaş ama sık şekilde sıvı takviyesi yapılmalıdır. Bilinç değişikliğinin yaşanması, sıvı alınamamasının ya da kusmanın ortaya çıktığı durumlarda çocuk, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Yaz aylarında bebeklerde ve çocuklarda isilik ise, sıcaklığın artması ve yüksek sıcaklığa uygun kıyafetlerin tercih edilmemesi sonucunda ortaya çıkar. İsilik oluşumunu önlemek için çocuklara ve bebeklere vücudu sıkmayan ve ter emen pamuklu giysiler giydirilmelidir. İsiliğin oluştuğu durumlarda çocuk, sık aralıklarla banyo yaptırılmalı ve losyonla cildi rahatlatılmalıdır. Yoğun kaşıntı durumunda ise, hekime başvurulmalı ve hekim önerisi ile kaşıntıyı azaltıcı kremler kullanılmalıdır” dedi.


YAZ İSHALLERİNDEN KORUNMA YOLLARI


Kılınç, genellikle çocuklarda görülen yaz ishallerinden korunma yolları ile ilgili şunları söyledi:


“Yaz ishalinden korunmak için öncelikle, besinlerin çok çabuk bozulacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, yiyecekler dışarıda çok fazla bekletilmeden tüketilmeli ya da buzdolabında muhafaza edilmelilerdir. İçme suyunun ve su ile yapılan sıvı karışımların temiz olması da oldukça önemlidir. Çocukların, yaz aylarında park ve açık alanlarda daha fazla vakit geçirmesiyle birlikte ev dışı travmalar da oldukça artış göstermektedir. Düşme sonrası oluşan kanamalı yaralanmalarda, temiz bir bezle ya da kıyafetle bastırarak kanama durdurulmalıdır. Kanamanın kesilmemesi durumunda, zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Kırık şüphesinde ise travma alan bölge sert bir cisim desteği ile hareketsiz hale getirilmeli ve sonrasında hemen hekime başvurulmalıdır.”


‘ÇOCUKLARDA HAVUZ ENFEKSİYONLARI HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇAR?


Kılınç, havuzların dezenfeksiyonunu sağlamak için yüksek oranda klor kullanılmasının mikropların çoğunun yok olmasını sağladığını ifade ederek, “Fakat havuzların ortak kullanım alanı olması nedeniyle, klora karşı dirençli bazı virüsler çocukluk çağı viral enfeksiyonlarına neden olabilmektedir.  Mevsim itibarıyla en sık görülen enfeksiyon hastalıkları; el ayak ağız hastalığı, ishal, dış kulak yolu, göz ve idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Böcek ısırıklarında ise, öncelikle bölgeyi su ve sabun ile temizlemek oldukça önemlidir. Temiz bir bez üzerinden kısa süreli ve kontrollü bir şekilde yapılan soğuk uygulama, ısırık sonucunda oluşacak kızarıklığın ve kaşıntının azalmasını sağlayacaktır. Cibinlik kullanımı özellikle bebekleri, böcek ve sinek ısırıklarından korumak için tercih edilebilir. Ayrıca vücuda ya da kıyafetlere sürülen doğal sıvılar veya yağlar kullanılabilir” diye konuştu.

DHA

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