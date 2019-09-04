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SICAKLARDA BACAKLARDAN GELEN TEHLİKE !  

Özellikle varis şikâyeti olan hastalar, kaplıca, sauna veya termal etkinliklerden uzak durmalı.

SICAKLARDA BACAKLARDAN GELEN TEHLİKE !  

Özellikle varis şikâyeti olan hastalar, kaplıca, sauna veya termal etkinliklerden uzak durmalı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 19:57
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SICAKLARDA BACAKLARDAN GELEN TEHLİKE !  

HABER: DİNÇER KARACALAR

Özellikle varis şikâyeti olan hastalar, kaplıca, sauna veya termal etkinliklerden uzak durmalı.

Kalp ve Damar Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Göğün Saygın, yaz aylarında artan sıcaklıklarla beraber gelen riskleri anlattı!

 Sıcak ortamlar varisli damarların daha da genişlemesine, damar içi kan akımının yavaşlamasına bu nedenle de pıhtı oluşumuna sebep olmaktadır. Sıcak havalarda, nefes ve deri yoluyla ciddi bir şekilde su kaybı yaşanmaktadır. Su kayıpları özellikle, sıcak ve nemli bölgelerde, kanın koyulaşmasına aynı zamanda pıhtıya daha çabuk dönüşmesine yol açar. Genellikle yaz aylarında, beyine pıhtı atması, kalp damarlarında pıhtı oluşumu, bacak varis toplardamarlarında pıhtı gelişimi gibi hastalıklar özellikle az hareketli insanlarda ve yaşlılarda çok daha fazla görülmektedir. Tüm bu rahatsızlıklar felç, kalp krizi, akciğere pıhtı atması ve bacağın pıhtılı şişmesi gibi çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Fakat 2019 da ileri tıbbi teknoloji ile bu hastalıkların tedavileri eskisi gibi zor ve riskli değil. Ameliyatsız tekniklerle, varis ve damar tıkanıklığında kesi yapmadan, hastalarda ağrı sızı oluşturmadan, anesteziye dahi gerek kalmadan bu teknolojilerle 10 – 15 dakikada tedavi yöntemleri artık mümkün.

GÜNEŞ ALTINDA DURMAKTAN KAÇININ !

Küresel ısınma ve ozon tabakasının delinmesi, atmosferde ki karbondioksit gazının yükselmesi, beraberinde yoğun hava kirliliği, deri kanserine, kırışıklıklara ve erken deri yaşlanmasına daha da önemlisi Kalp damar ve akciğer hastalıklarına sebep olmaktadır. Damar Cerrahisi 2020’ye doğru ilerlerken artık robotların, yazılımların, teknolojilerin ve aynı zamanda insanların ortak çalışması sonucu, daha önce tedavisi mümkün olmayan hastalıklara çözümler sunar hale geldi. Yaz aylarında vücut su alımının ve tüketilen su miktarının günde en az 3 litre olması gerekmektedir. Bununla beraber daha önceden de bilinen sağlık sorunları varsa veya kan sulandırıcı ilaçların tüketimi söz konusuysa, düzenli kullanılmasında fayda vardır.

Dr. Mustafa Saygın’a sorduk, damarda oluşan varis ve benzeri hastalıkların tedavileri nasıl olmalıdır?Kalp hastalarının yüzmesinde herhangi bir risk var mıdır?

Tabii tedavi süreci başlamadan önce hastanın ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Analizler yapıldıktan sonra öncelikle hastalara renkli doppler ultrasonografi ile inceleme yapılmalı tespit edilen toplardamar genişleme veya geri kaçak damar tıkanması noktalarına ameliyatsız tekniklerle damar tıkanıklığı açılma işlemi veya varis kurutma işlemi uygulanırken en son tıbbi teknik olan PRP/GRP/Kök hücre dolgu tedavisi de uygulanabilir. Bu bileşimde amaç, belli oranda Hyaluronik asitte eklenmesi sayesinde kalıcı olarak damar duvarlarına destek sağlanması ve damar çaplarını normal olması gereken ölçüye inmesini sağlamaktır. Aynı zamanda bu Kalp ve Varis hastalarının yüzmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Özellikle kalp ve damar hastaları sabah 10'a veya saat 4'den sonra, güneş ışınları şiddetinin ortadan kalktığı saatlerde denizi tercih etmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
Dinçer KaracalarSağlıkBacakTehlikeDoktor
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