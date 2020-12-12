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SGK’dan SMA hastalığı hakkında açıklama

SGK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği SMA hastalığı hakkında açıklama yaptı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 17:38
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SGK’dan SMA hastalığı hakkında açıklama

Hasret Dilek Delier / ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yüzde 99'unu kapsama alan Genel Sağlık Sigortası ile kaliteli sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğine değinildi.

SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların SGK tarafından yurt dışından özel izinle getirildiği, aracısız ve ücretsiz olarak hastalara ulaştırıldığı belirtildi.

SGK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi :

Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının %99’unu kapsama alan Genel Sağlık Sigortası ile kaliteli sağlık hizmetlerini erişilebilir kılmaktadır.

Tüm dünyada SMA hastalığının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaç, Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışından getirilebilecek ilaçlar listesinde yer almakta olup; Sosyal Güvenlik Kurumunca yurt dışından özel izinle getirilerek, aracısız ve ücretsiz olarak hastalarımıza ulaştırılmaktadır.

İlaçların yanı sıra bu kapsamdaki her türlü tetkik ve tedaviye erişim de ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

SMA Tedavisinde kullanılan ilaç;

SMA Tip 1 hastaları için 05/07/2017'den

SMA Tip 2-3 hastaları için 01/02/2019'dan itibaren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındadır.

Şu ana kadar bu kapsamda ödenen tutar 2 milyar TL'yi aşmıştır.

Tüm hastalıklar için yeni çıkan ilaç, tetkik ve tedavi yöntemlerinin etkinliği ve yerindeliği ilgili komisyonlarca takip edilmeye ve gözlemlenmeye devam edilmektedir. Devletimiz daima tüm vatandaşlarımızın yanındadır.

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Anahtar Kelimeler:
SGKSMA
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