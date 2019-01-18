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Serviks Kanseri, düzenli aralıklarla tarama ile önlenebilen tek jinekolojik kanserdir

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gönül Çimen, serviks kanserinde taramanın önemine dikkat çekti.

Serviks Kanseri, düzenli aralıklarla tarama ile önlenebilen tek jinekolojik kanserdir

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gönül Çimen, serviks kanserinde taramanın önemine dikkat çekti.

18 Ocak 2019 Cuma 13:12
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Serviks Kanseri, düzenli aralıklarla tarama ile önlenebilen tek jinekolojik kanserdir

İSTANBUL - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gönül Çimen, serviks kanserinin belirtileri ve teşhisi, smear testinin önemi ve HPV tipleri hakkında önemli bilgiler verdi. Serviks yani rahim ağzı rahmin alt 1/3'lük kısmını oluşturan, rahmin vaginaya açıldığı ve doğum esnasında genişleyen kısmıdır. Kanser ölümlerinin önde gelen nedenlerinden birisi olan serviks kanseri ortalama 35-55 yaşları arasında görülür. Fakat düzenli taramalar ve aşı ile önlenebilen bir kanserdir.

Serviks Kanseri Birdenbire Değil, 10-15 Yıllık Süreçte Oluşur

Kanserin erken döneminde kişinin hiçbir şikayeti olmadığını ve bulguların ileriki dönemlerde gözükeceğini belirten Op. Dr. Çimen:  “Rahim ağzında başlayan değişiklikler ile şikayetlerin başlaması arasındaki geçen süre ortalama 10-15 yıl arasındadır. Serviks kanseri birdenbire değil, sonradan kansere dönüşecek olan kanser öncesi değişiklikleri takiben ve genellikle yıllar sonra oluşur. Düzenli aralıklarla yapılan taramalar sonucu önlenebilen tek jinekolojik kanser olan serviks kanserinin farkında olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Serviks Kanseri Dünya Üzerinde Her 2 Dakikada Bir 1 Kadının Ölümüne Neden Olur

HPV, 120'den fazla tipe sahip olmakla beraber, sosyokültürel ve ekonomik düzeyden bağımsız olan her kadın HPV açısından risk altındadır. Op. Dr. Gönül Çimen, rahim ağzı kanseri ve HPV arasında yüksek oranda bir ilişki olduğunu belirterek, HPV’nin en önemli bulaş yolunun cinsel ilişki olduğunu ama cilt teması, dış genitallere virüslü bir malzemenin teması ve alafranga tuvalet kullanımıyla da bulaşabileceğinin önemle altını çizdi.

Cinsel yaşama başlama yaşının erken olması, çok eşlilik veya eşin çok eşli olması ve sigara kullanımının da riskler arasında olduğunu ifade ederek ekledi: “HPV enfeksiyonunun % 90'ının geçicidir ve 1-2 yıl içinde vücuttan immunolojik olarak temizlenir fakat devamlılık gösteren enfeksiyonlar kanser açısından risk taşımaktadır”.

Op. Dr. Gönül Çimen, serviks kanserinin kadınlarda meme kanserinden sonra en sık 2. kanser olduğuna ve dünya üzerinde her 2 dakikada bir 1 kadının ölümüne neden olduğuna dikkat çekti. Başarılı tarama programlarının yapılmasıyla da kanser sıklığının azalacağını belirterek, sağlığını ve geleceğini düşünen her kadının taramalarını düzenli yaptırmasının gerekliliğini vurguladı.

Kanserden Korunmak İçin HPV Aşısı Etkili Bir Yöntem

Kanserden korunmak için tek eşlilik, kondom kullanımı, sigaranın bırakılması, sağlıklı beslenme ve egzersizin yanı sıra HPV aşısı da önemli bir etken. Op. Dr. Gönül Çimen, “Aşılamadan en büyük yarar genç kızlar ve HPV ile enfekte olmamış kadınlarda sağlanıyor, seksüel aktif kadınların aşılanması hasta ile doktorun beraber vermesi gereken bir karardır. HPV aşısı yapılmış olsa bile kadınların serviks kanseri taramasına düzenli olarak devam etmesi gerekiyor” dedi.

Serviks Kanseri, Düzenli Aralıklarla Tarama İle Önlenebilen Tek Jinekolojik Kanserdir

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gönül Çimen, 30 yaş üzerindeki kadınlarda görülen HPV enfeksiyonu daha genç yaştaki kadınlara göre  daha dirençli seyretme eğiliminde olduğuna değindi. Özellikle 30 yaş itibariyle smear ve HPV taraması yaptırmanın gerekliliğinin önemle altını çizerek, ekledi:   “ Kanser öncesi dönemde uygun şekilde tedavi edilen kadınlarda kanser gelişmiyor. Rahim ağzı kanseri ile HPV virüsü arasındaki ilişki %99 oranındadır. Bu yüzden kadınlara smear testi ile beraber düzenli olarak HPV taraması yaptırmalarını öneriyoruz. Özellikle 30 yaş itibariyle kadınlar 3 yılda bir düzenli olarak smear taraması, 5 yılda bir smear ve HPV taramasını birlikte yaptırmalıdır. Başarılı tarama yapıldığında serviks kanserine bağlı ölümlerin azaldığı gözlemlenmiştir” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.01.2019 13:15
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