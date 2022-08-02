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Serinlemek isterken ölümcül hastalığa yakalanmayın!

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamızın devamını sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta Avrasya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Kanan Abbaslı, klima ve buna bağlı hastalıklara karşı uyarısına ve önerilerine değineceğiz.

02 Ağustos 2022 Salı 17:06
Serinlemek isterken ölümcül hastalığa yakalanmayın!

İSTANBUL- Sıcak havaların kendini hissettirmesiyle birlikte klima kullanımı ve buna bağlı olarak hastalananların sayısı da artmaya başladı. Her ne kadar yazın bunaltıcı sıcakları için kurtarıcı gibi gördüğümüz klimalar, sebep olduğu birçok hastalıkla çok ciddi bir tabloya neden olabiliyor. Evde, işte, arabada sıklıkla karşımıza çıkan klimalardan kaçmanın bir yolu olmasa da korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Kanan Abbaslı, klimalardan saçılan hastalıklara karşı uyarıyor. Hepinize sağlık dolu bir hafta dilerim…

Lejyoner hastalığı nedir?

Bakteriler nemli ortamlarda rahatlıkla üreyip çoğalabilirler. Legionella pneumophila olarak adlandırılan bakterinin neden olduğu bir akciğer enfeksiyonu olan lejyoner, halk arasında zattüre olarak bilinir. Klimaların filtre sistemlerinde kendilerine üremek için uygun ortam bulan bakteriler, klimanın yaydığı hava ile insanların solunum yollarına ulaşırlar.

Belirtileri nelerdir?

Her ne kadar zattüre olarak bilinse de Lejyoner hastalığı tipik zatürre belirtilerine benzer belirtiler vermez. Tipik zatürrenin aksine bu hastalıkta akciğer ve solunum sistemine ait şikayetler ön planda değildir. Daha çok üst solunum yolu hastalıklarına benzer bulgulara yol açan lejyoner hastalığı zamanla akciğerlerde iltihaplanmaya yol açar. İlk iki gün içinde

  • Halsizlik,
  • Kırgınlık,
  • Kas ağrıları,
  • Şiddetli baş ağrısı ve
  • Huzursuzluk söz konusudur.

İki günlük dönemden sonra ise ateş ve ilk iki günde yoğun olmak üzere kuru öksürük görülür. Bulantı, kusma ishal, karın ağrısı gibi sindirim sistemi bulguları da olabilir. Hastaların %20’sinde sinir sistemi bulguları, konsantrasyon bozuklukları hatta koma görülebilir.

En çok bu kişilerde görülüyor

Her hastalıkta olduğu gibi lejyoner hastalığında da risk grubunda yer alan kişiler vardır. Bu kişiler;

  • Bebekler ve çocuklar,
  • Kanser tedavisi gören hastalar,
  • 50 yaş üstündeki kişiler,
  • Astım ve KOAH hastaları,
  • Organ nakli olmuş kişiler.

Ayrıca otel ve restoranlar gibi büyük havalandırmaya ihtiyaç duyulan yerlerde çalışan kişiler bu hastalığa yakalanma konusunda daha büyük risk altındadır. Ancak, özellikle yaz aylarında arabaya binen, evinde klima çalıştıran, AVM’lerde zaman geçiren pek çok kişi için de risk söz konusudur.

Tedavi için geç kalmayın

Hastalıktan kullanılan en temel tedavi yöntemi antibiyotiktir. Lejyoner hastalığının diğer akciğer enfeksiyonlarından ayrılması oldukça zordur, tanı laboratuvar testleri ile konulur. Tedavide yaklaşık 20 gün boyunca bakterilerle karşı antibiyotikler kullanılır. Doğru antibiyotiğin uygun dozda kullanılması ile hastalık tedavi edilir.

Korunmak mümkün mü?

Ciddi ve önlem alınmadığında öldürücü bir hastalık olan lejyonerden korunmak için yapılması gereken bazı unsurlar vardır. Ev ve iş yerlerinin dezenfekte edilen ortamlar olması bu anlamda önemlidir. Özellikle klimanın hastalık sebebi olmaması için, bazı önlemler alarak kendimizi korumamız mümkündür. Araçlarda ve evlerdeki klimaların direkt yüze ve göğse vurmayacak şekilde ayarlanması, yoğun zaman geçirilen ev ve iş yerlerindeki klimaların filtre bakım ve temizliklerinin belirli aralıklarla yapılması bu anlamda oldukça önemlidir. Ayrıca içinde bulunan ortamın sıcaklığı için ideal oran 25 derecedir, bu anlamda oda aşırı soğutulmamalıdır.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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Avrasya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Kanan AbbaslıSerinlemek IKlima Ve Buna Bağlı HastalıklarKlimalardan Saçılan HastalıklaraHaber: Elif Hayvalı
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