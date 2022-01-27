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Şener: BA.2 varyantı nedeniyle film başa saracak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, ‘Omicron’un alt varyantı olan 'BA.2'nin, salgının kontrolünü geciktirdiğini belirterek, "Türkiye'de 'Omicron' pikinden sonra ikinci 'BA.2' piki görebiliriz. 'BA.2' varyantının gündeme gelmesi, filmi başa saracak. Bu durum, bazı hesapları yeniden yapmamız gerektiğini düşündürüyor" dedi.

27 Ocak 2022 Perşembe 10:57
Şener: BA.2 varyantı nedeniyle film başa saracak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, 'Omicron'un alt varyantı 'BA.2'nin, salgının kontrolünü geciktirdiğini söyledi. Bu varyantın aşıdan kaçabilme potansiyeline dair kaygılara dikkat çeken Prof. Dr. Şener, "Bu varyantların aşıdan kaçabilme potansiyeli olduğuna dair çok ciddi kaygılar var. Hala netleşmiş bir veri yok ancak daha yüksek çoğalma potansiyeline sahip olan 'BA.2' hepimizi tedirgin etti. Bu varyantın aşılanmaya rağmen hala baskın hale gelmesi çok ilginç. 'Omicron'u bastıracak düzeyde bulaş çemberinde olması da oldukça ilginç. Bu varyantlar, işi çok karıştırıyor. Salgının kontrol altına alınmasını geciktiriyor. Avrupa Birliği ülkelerinde 'BA.2' gündeme geldi. Zamana yayılarak Türkiye'de de bu varyant tespit edilecek gibi görülüyor. Danimarka'da 'BA.2' alt varyantı, 'Omicron' varyantını 3 hafta içinde sahadan sildi. 'Omicron'u kısa sürede sahadan silmesi 'BA.2' varyantının çok hızlı bağlandığını gösteriyor. Türkiye'de de ikinci bir 'BA.2' piki görebiliriz. Bu durum maalesef filmi başa sarmak olacak" diye konuştu.

'YÜKSELME TRENDİ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK'

Vaka artışının beklenen durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şener, "Yükselme trendini, 'Omicron' gündeme geldiğinden beri bekliyorduk. Vaka sayılarındaki yükselme trendi bir süre daha devam edecektir, diye düşünüyorum. 'Omicron' varyantı, dünyanın ve Türkiye'nin gündemine oturduğu andan itibaren 'Omicron'un alt varyantı olan 'BA.2' varyantı konuşulmaya başladı. Aynı varyant Hindistan'da da dominant hale geldi. 'BA.2' baskın hale geldiği ülkelerde hastaneye yatış ve yoğun bakım oranlarında bir artışa sebep olmadığı görülüyor. Hala 5 milyon civarında hiç aşılanmamış grup var. Yeni varyantlara karşı en hassas grup bunlar. Üçüncü dozunu olmamış ya da aşılanmamış grup içinde 65 yaş üstü olan ve yandaş hastalığı olan bir kesim de bulunuyor. 'BA.2', bu hasta grubunda her halükarda hastaneye ve yoğun bakıma yatışa neden olarak ölüm vakalarında yeniden bir sıçrama yaşanabilir" dedi. 

'MEVCUT AŞILARDA GÜNCELLEME OLABİLİR'

Her yeni varyantla beraber benzer senaryoların yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Şener, "Bu filmi başa sarmaya engel olacak tek şey yaygın aşılama, yaygın aşılamaya sadık kalmadır. Varyantların aşıdan kaçma potansiyeli olabilir ancak maskeden kaçma potansiyeli yok. Mevcut aşılarda bir güncelleme gelebilir diye bir düşüncem var. 'Omicron'da bunu yaşıyoruz. Aşılamaya rağmen enfekte görüyoruz ancak hafif atlatıyorlar. Bu durum, 'BA.2' alt varyantında farklı seyredebilir. Salgın, gündemden düşmüş değil. Bu periyodu atlatmak hepimizin elinde. İki dozda ilk bağışıklamayı sağlıyoruz. Üçüncü doz antikor yanıtını arttırıyor. Antikor oranınız ne kadar yüksekse virüsle karşılaştığınız zaman, virüsü bloke etme oranınız o kadar yüksek. Virüs bloke edildiğinde bırakacağı hasar da daha az oluyor. Üçüncü dozun çok önemli olduğunu 'Omicron'da gördük. Bu durumun 'BA.2' varyantında da farklı olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Alper ŞenerBA.2VaryantOmicron
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