SEMA YÖNTEMİ İLE BEBEKLER MIŞIL MIŞIL UYUYOR 

İSTANBUL/ ELİF HAYVALI

Tüm annelerin en değerli varlıkları çocuklarıdır. Ömrü boyunca o güzel çocuklarını büyütmek için çabalayan her bir annemiz şüphesiz ki en zor süreçleri çocuklarının bebeklik dönemlerinde geçirirler. Bebeklerimizi büyütürken dikkat edilen en büyük önceliğimiz bebeğimizin yemesi, emmesi ve uyumasıdır. Uykuyu sevmeyen ne yapılsa uyumayan ve uyku süreçlerini kabusa çeviren bebeklerin annelerine Uyku Terapisi Eğitmeni Sema Çakıcı Akça'dan müjde geldi. Artık iyi bir uyku eğitimi ile tüm bebekler çok kısa bir sürede uyuyacak! Yeter ki sabırlı olun ve talimatları harfiyen uygulayın…Başta kendi oğlum olmak üzere tüm bebeklerimize mışıl mışıl uykular, güzel annelerimize stressiz, huzur dolu geceler dilerim...

TÜRK BİR UYKU EĞİTMENİ VE DÜNYAYA YAYILMAK ÜZERE OLAN YÖNTEMİ…

Uyku yöntemi hakkında bilgi veren Uyku Terapisi Eğitmeni Sema Çakıcı Akça, "SEMA YÖNTEMİ uyku eğitimi ile bebeğinize onu yalnız bırakmadan, yanından ayrılmadan, eğitime alışma süreci olan ilk 5 gün dokunup okşayarak rahatlıkla uyku eğitimi verebilirsiniz. İlk günü biraz sancılı geçse de aslında uyku eğitimi hiçde zor ve yıpratıcı bir süreç değildir. Doğru kural ve uyku programı ile bebeğiniz 3 günde desteksiz uyumaya başlar ve 10-15 gün içinde düzeniniz oturur" şeklinde konuştu.

‘SEMA YÖNTEMİ İLE, 3 GÜNDE DESTEKSİZ UYUMAYA BAŞLAR’

Desteksiz ve sağlıklı uyuyan bebek, dinlenmiş mutlu bir anne ile ve enerjisi doğru ve pozitif bir ev yaratabilirsiniz." şeklinde konuşan eğitmen, "Evin enerjisini temelde annenin durumu belirler. Uyumayan, çok yorgun ve gergin bir annenin bebeği ve eşi de aynı hisleri yaşayacak ve bir kaos ortamı oluşacaktır. Bu uykusuzluk eşler arasındaki ilişkiyi de olumsuz ve onarılması zaman alacak şekilde etkilemektedir. Ayrıca artık biliyoruz ki çocuğun anne karnına düştüğü andan itibaren, bilinçaltı kayıtları oluşmaya başlıyor ve bu sonraki yaşamını etkiliyor. Dolayısı ile ebeveyndeki yorgunluk ve gerginlik hali erken dönemlerden itibaren etki almaya başlayan çocuğu da sanıldığından fazla etkileyebiliyor. Ancak buna mahkum değiliz, oldukça kolay bir çözümü var. Hem aileye hem çocuğa anda hizmet ederek, geleceği de etkiliyor uyku eğitimi" dedi.

‘BAŞARI ORANI %95’

"Çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Haliyle kaygıları oluyor annelerin. Eğitim sürecinde danışanlarımla dirsek teması kuruyorum. Korkuları ve endişeleri ile baş başa bırakmıyorum. Bire bir evde anneler ile yaptığım eğitimlerin keyfi daima bir başka olmuştur. O ilk deneme anını birlikte atlatmak, sonraki günlerdeki hızlı gelişim ve öğrenme sürecine şahit olmak, birlikte sevinmek paha biçilemez benim için" diyen Sema Hanım, "Pandemi sürecinden önce de,başka şehirlerdeki annelerle çalışıyordum. Online eğitimlerimde en ücra noktadaki anneler ile de başardık. Onlarla da telefondan kutladık başarılarımızı… Öyle yazılar ulaştı ki… Çok olmuştur beni ağlatan anne mesajları… Evim değişti, ben değiştim, uyku ne güzel şeymiş, annelik cok zevkliymiş aslında, bebeğim çok neşeliymiş meğer eşimle aramız düzeldi, sıcak çay içmek de varmış, spor bile yapıyorum ve hiç birbirimizi görmeden seni seviyorum yazan anneler… Ben de sevdim, çok sevdim işimi, annelere yardım etmeyi, birilerinin hayatına dokunmayı… Kadın ve anne olmak kolay değil, hepimizin desteğe ihtiyacı var…" ifadesini kullandı.

UYUDU UYGULAMASINI İNDİR!

Artık bu destek APP STORE da satışa sunulan UYUDU uygulaması ile daha uygun fiyat, daha geniş bir içerik ve bildirimleri ile tam bir anne desteği ve yardımcısı… Bebeğinizin günlük, aylık uyku düzeninin yanı sıra, uyku gerilemesi, atak haftası, diş dönemleri, aşı hatırlatmaları, rüya görmeye başladı, kundak bırakma zamanı, gece beslenmesini azaltma zamanı ve rutin doktor kontrolleri, gibi daha aklınıza gelmeyen birçok konuda sizi uyarıp, hatırlatmalar yapıyor olacak" açıklaması yapan uyku eğitmeni, "Bu uygulama ile hedefim bütün annelerin kaygılarından mümkün olduğunca uzaklaşarak, anne olmanın keyfini doya doya yaşamalarına, kaygılarından mümkün olduğunca uzaklaşmalarına elimden geldiğince destek olmak. Çocuk yetiştirme yolculuğunda yalnız hissetmemelerini sağlamak" bilgisini verdi.

KİTABI GELİYOR!!!

Mayıs 2021 de çıkacak olan kitap ile de, uyku eğitimini çok net ve anneler için pratik bilgiler içeren bir içerik ile tüm kitapçılarda satışa sunmuş olunacak.

KİM BU SEMA?

Sema ÇAKICI AKÇA

1979 Ankara Doğumlu

İkiz annesi

Anne Hakları Aktivisti

Anne & Baba ve Bakıcı Okulu Kurucusu

Bye Bye Anne Oyun Evi Kurucusu

App Store UYUDU Uygulaması Yaratıcısı

İşine aşık bir UYKU EĞİTMENİ