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Şeker hastalarının gözleri de risk altında

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hatice Aktaş, "Şeker hastalarının gözleri de risk altındadır" dedi

21 Aralık 2020 Pazartesi 11:32
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Şeker hastalarının gözleri de risk altında

HABER: MUSTAFA YILDIZ 

BURSA - Toplumda sıkça görülen, büyük maddi ve manevi rahatsızlıkları beraberinde getiren şeker hastalığı (diyabet), vücudumuzdaki birçok organı etkilediği gibi gözlere de zarar veriyor. Uzmanlar şeker hastalarının yılda en az bir kez göz muayenesinden geçmeleri gerektiğini söylüyor. Diyabet hastalarının göz tedavilerine hiç vakit kaybetmeden başlamaları gerekiyor. Aksi takdirde gözlerde tedavi edilemeyen sonuçlar meydana gelebiliyor. Şeker hastalığında en önemli noktalardan biri, hastalığın oluşabilecek komplikasyonlarını olabildiğince azaltmak. Bu komplikasyonlar, kan damarlarının olduğu her yerde karşımıza çıkıyor. Beyinde, ciğerlerde, böbreklerde ve gözlerde kendini hissettiren bu rahatsızlık, en çok da gözlere zarar veriyor.

UZUN SÜREDİR ŞEKER HASTASIYSANIZ GÖZLERİNİZ RİSK ALTINDA

Doruk Sağlık Grubu Setbaşı Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Hatice Aktaş, şeker hastası olanların yılda en az bir kez doktora gidip muayene olmaları gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle on yılın üzerinde şeker hastası olan kişilerin gözlerinde ve göz çevrelerinde büyük hasarların meydana gelebileceğini belirten Dr. Aktaş, “Uzun yıllar şeker hastası olan insanların gözlerindeki her türlü doku etkileniyor. Göz çevresinde oluşan yaralar, kendini tekrarlayan enfeksiyonlar ve kuru göz rahatsızlıkları bunların başında geliyor” diyor. Şeker hastalığı, tedavi edilmediği müddetçe göze giden küçük damarları tutarak, o damarların beslediği alanlarda fonksiyon kaybına neden oluyor. Bir göz hekimi olarak bize göre en büyük sorun, şekerin gözdeki sinir tabakasına verdiği zarar. Gözdeki sinir tabakasında ortaya çıkan damar tıkanıklıkları sonucunda görme ciddi oranda azalıyor diyerek açıklamalarını sürdürüyor. Gözdeki rahatsızlıkları tetikleyen hastalıkların başında şeker hastalığının geldiğini dile getiren Op. Dr. Hatice Aktaş, tek nedenin bu olmadığını, kolesterol, tansiyon, kansızlık ve böbrek yetmezliği gibi dört önemli hastalığında gözde büyük sorunlar yarattığının altını çiziyor.

KAN ŞEKERİNDEKİ OYNAMALAR GÖZE ZARAR VERİYOR

Şeker hastası olanların gözlerinin büyük risk altında olduğunu belirten Aktaş, “Kan şekeriniz sık sık yükselip düşüyorsa daha büyük risk altındasınız demektir. Örneğin kan şekeriniz 200 civarında seyrediyorsa, aynı seviyede tutmaya çalışın. Kan şekeriniz 200’lerde seyrederken 100’lerin altına düşüyorsa gözleriniz büyük zarar görür” diyor.“Şeker hastalığına bağlı göz rahatsızlıklarını kapsayan bölüm retinadır. Burada oluşan rahatsızlıkları önce engellemeye çalışıyoruz. Diabetik Retinopati” (şeker hastalığına bağlı göz rahatsızlığı) dediğimiz aşamaya geldiyse bundan sonraki aşamada hastalığın daha da ileri seviyelere gelmesine engellenmeye çalışıyoruz şeklinde konuşuyor. Dr. Aktaş;

“HANGİ AŞAMADA MÜDAHALE EDİLİRSE GÖRME O SEVİYEDE KALIR”

Hastalığın çeşitli aşamaları olduğunu belirten Aktaş, her aşamada farklı tedavi yöntemlerinin bulunduğunu söylüyor. İlk etapta lazer tedavisi uygulandığını ifade eden Aktaş, “Daha ileri durumlarda göz içine uygulanan ilaç tedavisinin etkili olduğunu, fakat en ileri seviyeye ulaşmış hastalıklar için ameliyattan başka çözüm olamayacağına dikkat çekiyor. Hastaların bir seviyeden sonra farklı beklentiler içine girmemeleri gerektiğini vurgulayan Aktaş, “İnsanlar bir defa hastalığa yakalandıktan sonra gözlerinin eskisi kadar sağlıklı olamayacağını akıllarından çıkarmamalılar. Ayrıca hastalık hangi seviyede tedavi edilmeye başlanırsa o seviyede tutulur. Tedavi süreçlerinin ardından hastalar gözlerinin daha iyi olamayacağını kabul etmeliler. Tedavinin amacı kayba uğrayan görme özelliğini geri getirmek değil, mevcut görme durumunu korumaktır” diyor.

GÖZ DOKTORUNUN DENEYİMİ ÖNEMLİ

Şeker hastası olan kişilerin mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına giderek yıllık kontrollerini yaptırmaları gerektiğini belirten Dr. Aktaş, “Hastalık eğer on yılın üzerindeyse daha sık göz doktoruna gidilmeli” uyarısında bulunuyor. Operatör Doktor Hatice Aktaş, hekimlerin ileri derecedeki göz rahatsızlıklarında cerrahi alanda deneyim sahibi olmalarının, başarılı ve sonuca giden tedavi açısından oldukça önemli bir nokta olduğuna dikkat çekiyor.

Önce Vatan Gazetesi

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