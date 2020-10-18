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'Sahte parfüm kıyafetlere bile zarar veriyor'

DERMOTOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Şendur, piyasa değeri binlerce lirayı bulan ünlü markaların yerine tercih edilen taklit parfümlere karşı vatandaşları uyardı. Pek çok açıdan tehdit oluşturan bu parfümlerin deri üzerinde kahverengi lekeler oluşturabileceğini söyleyen Şendur, "Normalde parfümler kıyafete uygulanmalı deriz ama sahte olanları kıyafetlere bile zarar veriyor. Hiç parfüm kullanmamak bunları kullanmaktan çok daha iyidir" dedi.

18 Ekim 2020 Pazar 10:41
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'Sahte parfüm kıyafetlere bile zarar veriyor'

Uygun fiyatlı olmaları nedeniyle piyasa değeri binlerce liralık ünlü markaların yerine tercih edilen taklit parfümler, tehlike saçıyor. Sahte parfüm operasyonları sık sık gündeme geliyor ancak bu ürünler cazip fiyatlarıyla tüketiciyi yanıltıyor. Pek çok açıdan tehdit oluşturan bu parfümlerin deri üzerinde kahverengi lekeler oluşturabileceğini söyleyen Medicana İnternational İzmir Hastanesi'nde görevli Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Şendur, "Bazı parfümler güneşle beraber etkileşirse toksik reaksiyon dediğimiz bir reaksiyon gelişebiliyor. Bu bağlamda deride renkte değişiklikler görülebilir. Deri renginde koyulaşma ve kahverengi lekeler karşımıza çıkabilir. Bu yüzden vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Normalde parfümler kıyafete uygulanmalı deriz ama sahte olanları kıyafetlere bile zarar veriyor. Doğru üretilip üretilmediğini bilemiyoruz. Hiç parfüm kullanmamak bunları kullanmaktan çok daha iyidir" dedi.

'GÜZEL KOKMAYI HERKES SEVİYOR AMA'

Üretilen bu parfümlerde kullanılan malzemelerin son derece önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şendur, "Birçok karışımın bir araya getirilerek parfüm üretildiğini biliyoruz. Eğer bu kullanılan parfümlerde, deriye zararlı olan herhangi bir madde var ise sıklıkla kontakt dermatit dediğimiz rahatsızlıklarla karşılaşıyoruz. Kaşıntılı kızarıklıklar ile hastalar bize başvururlar genellikle. Parfümün uygulandığı alanda deride değişikliklerle gelirler. Güzel kokmayı herkes seviyor ama parfüm seçerken dikkatli olmak gerekiyor. Seçerken daha kaliteli ürünleri tercih etmek gerekiyor. Bir reaksiyon olursa o parfümün kullanılması derhal bırakılmalıdır. Parfümler kıyafetler üzerine uygulanmalıdır. Hatta parfüm havaya sıkıldıktan sonra kokunun içinden yürüyerek geçilmesi daha sağlıklı olacaktır. Parfüm şişeye girinceye kadar pek çok aşamadan geçiyor. Birçok katkı maddesi, sabitleyiciler kullanılıyor. İçinde kullanılan katkı maddeleri ve boyaların her biri alerjik reaksiyona sebep olabilir" diye konuştu.

'TER KOKUMUZ BİLE BİR HAFTA CİLTTE KALMAZ'

Sahte parfümlerin güvenilir olmadığını söyleyen Mustafa Karslıoğlu, "Bu tarz parfümleri kullanmayı tercih etmiyorum. Çok meşhur bir sloganları vardı. Özellikle 'bir hafta kalıcı parfüm' sloganıyla satış yapıyorlardı. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın en pahalı parfümünü alıyorsunuz bir hafta üzerinizde kalmıyor. İnsanın ter kokusu bile yıkanmasan bir hafta üstünde kalmaz. O parfüm nasıl oluyorsa kalıyor. O slogandan kesinlikle kaybediyorlar. Bilmediğimiz ürünler, bilmediğimiz ortamlarda üretiliyorlar. Herkes de kimyager olmuş durumda. Parfümü cildimize sıkıyoruz. Her zaman temas edilen kıyafetlerimiz olmuyor. Deride de hasarların oluşmasına bu yüzden neden olabilir" dedi.

Vatandaşlardan Orhan Alptekin ise, "Sahte parfümlere güvenmiyorum. Orijinal olanları almaya çalışıyorum. İçeriğini bilmediğimiz kimyasallardan yapıldığı için güvenemiyoruz. Kısa sürede bir zarar vermese de uzun vadede sağlığımıza zararlı olabilir. Bir şeyin ucuzu her zaman bir şeylerden kısılarak yapılır" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SahteParfüm
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