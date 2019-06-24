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Sağlıklı dondurma için -18 şart

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dondurma tüketiminin arttığını ifade eden Prof. Dr. Kamil Bostan, sağlıklı olması için dondurmanın eksi 18 derece saklanması gerektiğini söyledi. Bostan, "Dondurma hijyenik koşullarda üretilmemişse içerisine birtakım bakteriler yerleşebiliyor. Erime gerçekleşirken bakteriler hızla ürüyor. O nedenle dondurma eksi 18’de saklanmalı, dondurucudan çıkartıldığında hemen tüketilmeli" dedi.

Sağlıklı dondurma için -18 şart

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dondurma tüketiminin arttığını ifade eden Prof. Dr. Kamil Bostan, sağlıklı olması için dondurmanın eksi 18 derece saklanması gerektiğini söyledi. Bostan, "Dondurma hijyenik koşullarda üretilmemişse içerisine birtakım bakteriler yerleşebiliyor. Erime gerçekleşirken bakteriler hızla ürüyor. O nedenle dondurma eksi 18’de saklanmalı, dondurucudan çıkartıldığında hemen tüketilmeli" dedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:45
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Sağlıklı dondurma için -18 şart

İSTANBUL - Dondurma tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri ve 'sağlıklı' dondurmayı anlatan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Bostan, doğru koşullarda üretilmiş olsa dahi dondurmanın belli bir ölçüde tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Dondurmanın kararında tüketildiğinde besin değeri açısından değerli bir yiyecek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kamil Bostan, "Protein ve yağ oranı yüksek. Meyveli ise içerisinde mineraller ve vitaminler barındırabiliyor. Yalnızca tat sağlamak için değil, dondurmanın kıvamının tutması için de şeker kullanılıyor. O nedenle şekersiz dondurma yapamazsınız. Sütlü dondurmalarda şeker oranı yüzde 10, yüzde 15 arasında değişirken meyve püresinden elde edilen dondurmalarda bu oran yüzde 20’lere varabiliyor. Ayrıca sütlü dondurmalar yüzde 12 civarında yağ barındırır. Dondurma aşırı tüketilirse şeker ve yağ zengini olduğundan kilo problemi yaratabilir. Bu nedenle dikkatli tüketilmesi gerekir" diye konuştu.

“NEREDEN ALDIĞINIZA DİKKAT EDİN”

Dondurma içerisindeki katkı maddelerine değinen Prof. Dr. Kamil Bostan, "Dondurma yaparken çeşitli katkı maddeleri kullanılıyor. Kıvamının tutturulması için, hemen erimemesi için, içerisindeki sıvıların kristalize olmaması için çeşitli miktarlarda birden fazla katkı maddesi dondurma içerisinde yer alabilir. Endüstriyel üretimlerde ‘emülgatör’ ve ‘stabilizatör’ katkı maddeleri kullanılmadan dondurma üretilemez. Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın izin verdiği katkı maddeleri insan sağlığı açısından tehlikesizdir. Endüstriyel dondurmalarda bu katkı maddeleri kullanılır. Diğer üreticiler de eğer keçiboynuzu gamı (sakızı) gibi doğal katkı maddeleri kullanıyorsa bunlar sağlıklıdır. Ancak çoğu üreticinin dondurma içerisine ne koyduğunu bilemiyoruz. Küçük üreticinin denetimleri de bir problem yaşandıktan sonra yapılıyor. O nedenle dondurma alacaksak bildiğimiz, güvendiğimiz üreticilerden almalıyız" ifadelerini kullandı.

"GIDA BOYASI TEHLİKELİ OLABİLİR"

Dondurmanın içerisindeki tek ‘masum olmayan’ içeriğin gıda boyaları olduğunu söyleyen Bostan, "Dondurma içerisinde, izin verilen ancak sağlık sorunlarına neden olabileceği iddia edilen tek katkı maddesi gıda boyalarıdır. Endüstriyel dondurma üreticilerinin tamamı dondurmanın rengini tutturabilmek için yüksek miktarda renklendiriciler kullanıyor. Henüz kesinleşmiş olmasa da gıda boyalarının çocuklarda ‘hiperaktiviteye’ yol açtığını savunan çalışmalar mevcut. Özellikle doğal olmayan renklerdeki dondurmaların çocuklar tarafından dikkatli tüketilmemesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

“EKSİ 18 DERECEDE SAKLANMALI”

Sağlıklı dondurmanın eksi 18 derecede saklanması gerektiğini söyleyen Bostan, "Dondurma adı üzerinde ‘dondurulmuş’ bir ürün. Dondurulmuş bir ürünün bozulduğunu anlamak tüketici için oldukça güç. Dondurma eğer hijyenik koşullarda üretilmemişse içerisinde bir takım patojenler (bakteriler) yerleşebiliyor. Erime gerçekleşirken bu patojenler açığa çıkıyor ve hızla ürüyorlar. Bu nedenle dondurma, bakterilerin çoğalmayı tamamen durdurduğu eksi 18 derecede saklanmalı, dondurucudan çıkartıldığında tüm ‘dondurulmuş’ ürünlerde olduğu gibi hemen tüketilmelidir" dedi. 
 

HIZLI YENİRSE BOĞAZ ENFEKSİYONLARINA YOL AÇAR

Dondurma tüketildiğinde gerçekleşen boğaz enfeksiyonlarının sebebini açıklayan Kamil Bostan, "Dondurma tüketiminde bir başka sorun ise hızlı yenmesi. Donmuş durumda olan ürünü hızlı tükettiğimizde boğazımızdaki bakteri direnci düşüyor. Bağışıklığını yitirmiş doku hızla enfekte olabiliyor. ‘Dondurma yeme, boğazın şişer’ inancı buradan geliyor. Eğer dondurmayı ağımızda eritmeden donuk halde yutmaya çalışırsak boğaz enfeksiyonlarına davetiye çıkartırız” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlıklı Dondurma-18 şarttı
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