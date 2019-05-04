Sağlıklı bir ramazan ayı için 9 kurala dikkat

İSTANBUL, (DHA) -

Ramazan ayı boyunca beslenme düzenindeki değişiklere dikkat edilmediği takdirde başta mide, bağırsak olmak üzere bazı sağlık sorunları görülebiliyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Öz, ramazan ayında alınacak küçük önlemlerle bu sağlık sorunlarının önüne geçilebileceğini belirtti.

“MUTLAKA SAHURA KALKIN”

İlk kuralın sahura kalkmak olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Öz, “Gecenin en tatlı uykusundan uyanıp yemek yemek birçok kişi için zor olsa da gün boyu enerji dengesinin sağlanması için mutlaka sahur gerekiyor. Uzun süre açlık metabolizma hızının yavaşlamasına neden oluyor. Bununla birlikte sahura kalkmadan oruç tutulduğunda metabolizma hızı iyice yavaşlamış oluyor. Dolayısıyla ramazan ayında kilo alan kişilere bakıldığında genelde sahura kalkmadıkları görülüyor” dedi.

“ANA YEMEK İÇİN BEKLEYİN”

Uzun açlık sonrasında zengin iftar sofralarının çok cazip geldiğini ifade eden Merve Öz, ana yemek için bir süre beklemek gerektiği konusunda uyardı. Öz, “Hafif bir çorba sonrasında 15 dakika bekledikten sonra ana yemeğe geçmek sofradan çok daha rahat kalkılmasına yardımcı oluyor” tavsiyesinde bulundu.

TATLI YERİNE MEYVE

Tatlıların ramazan ayının olmazsa olmazlarından olduğuna dikkat çeken Merve Öz, özellikle şerbetli tatlıların gereğinden fazla tüketilmesinin sindirim sorunlarına ve kilo almaya neden olacağını belirtti. Öz, bu nedenle tatlı yerine mevsim meyvelerinin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, şu tavsiyelerde bulundu:

“Meyve yetmez diyenler, en masum tatlılardan olan dondurma yiyebilir. İlle de tatlı isteniyorsa, yemekten 2–2.5 saat sonra tüketilmesi ve hamurlu tatlılardan çok sütlü tatlıların tercih edilmesinde yarar var. Tatlı yemeden önce “bu tatlının bana ne yararı var” diye düşünmeyi ihmal etmeyin.”

İFTAR VE SAHUR ARASINDA 10-12 BARDAK SU

Oruçlu geçen süre uzadıkça vücudun da susuz kaldığını söyleyen Merve Öz, “Bunu önlemenin yolu ise iftarla sahur arasında 10-12 bardak su tüketmek. İhtiyaç duyulan su miktarını, yaklaşık kilo başına 30 ml olarak hesaplamak mümkün. Örneğin 60 kilo olan biri için bin 800 mililitre suya ihtiyacı var” dedi.

"KALORİLİ KAHVALTILIKLARA YÖNELMEYİN"

İftarda ve sahurda kalorili kahvaltılıklar yerine salatalık, domates, biber ve maydanoz, dereotu, tere, roka gibi lif oranı yüksek besinlerin tüketilmesinin ramazan ayı boyunca kilo kontrolüne de yarar sağladığını anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Öz, “Yumurta anne sütünden sonra en kaliteli proteindir. Özellikle sahurlarda hem kaliteli protein olduğundan hem de tok tutucu etkisinden dolayı sofranızdan yumurtayı eksik etmeyin" diye konuştu.

"ÇAY VE KAHVENİN YANINDA SU TÜKETİN"

İftardan sonra içilen kahve ve çayın vücuttan su atımını hızlandırdığını bu durumun vücudun susuz kalmasına neden olabildiğini anlatan Merve Öz, bu nedenle ramazan ayı boyunca çay ve kahve tüketiminin mümkün olduğunca azaltılması gerektiğine işaret etti. Öz, “Eğer çaysız ve kahvesiz olmaz diyorsanız, almanız gereken miktarda suya ek olarak içtiğiniz her bardak çay ve her fincan kahve için ekstra su tüketin. Tansiyon sorunu olmayan kişiler soda da tercih edilebilir. Böylelikle gün içinde kaybedilen mineral açığını da kapatmak mümkün olabilir" diye konuştu.

"LİFLİ YİYECEKLERİ TERCİH EDİN"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Öz, lifli yiyeceklerin önemine dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

“Uzun süren açlık bağırsak hareketlerinde yavaşlama yaratabileceğinden birçok kişide kabızlık problemine neden olabiliyor. Bunu önlemek için, hem iftarda, hem de sahurda lifli gıdalar tüketmek yardımcı oluyor. Ayrıca, kefir, probiyotik yoğurt, porsiyonlarını abartmamak kaydıyla kuru kayısı, kuru incir, armut gibi meyveleri tercih etmek de fayda sağlıyor.”

"SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE YER AYIRIN"

Ramazan ayı boyunca süt ve süt ürünleri tüketiminin azaldığına işaret eden Merve Öz, “Sağlıklı bir protein kaynağı olan yoğurdu ya da ayrını iftarda yemeklerinizin yanında tüketebilirsiniz. Ara öğün olarak evde hazırlayacağınız meyveli yoğurtla tatlı ihtiyacınızı da giderebilirsiniz” tavsiyesinde bulundu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Öz, son olarak ramazan ayında yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmanın ve sindirimi rahatlatmanın yolunun hareket etmekten geçtiğini belirterek “İftardan sonra 20-25 dakika yürümeye çalışın" dedi.