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Sağlıkçılar harekat bölgesine gitmek için sıraya girdi

Doktorundan hemşiresine, acil tıp teknisyeninden ambulans şoförüne, sağlıkçılar Barış Pınarı Harekatı'nda görev alabilmek için adeta sıraya girdi. Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizlemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı duyar duymaz sınır bölgesinde görev almak için gönüllü olarak başvuru yapan acil tıpçılardan kimisi iznini yarıda bırakıp dönmek istedi, kimisi yeni doğmuş çocuğunu ardında bırakıp sınırda görev almak üzere dilekçe verdi.

Sağlıkçılar harekat bölgesine gitmek için sıraya girdi

Doktorundan hemşiresine, acil tıp teknisyeninden ambulans şoförüne, sağlıkçılar Barış Pınarı Harekatı'nda görev alabilmek için adeta sıraya girdi. Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizlemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı duyar duymaz sınır bölgesinde görev almak için gönüllü olarak başvuru yapan acil tıpçılardan kimisi iznini yarıda bırakıp dönmek istedi, kimisi yeni doğmuş çocuğunu ardında bırakıp sınırda görev almak üzere dilekçe verdi.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:18
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Sağlıkçılar harekat bölgesine gitmek için sıraya girdi

İSTANBUL - İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Anadolu Bölgesi Başhekimi Dr. Yusuf Uğurlu, "9 Ekim Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımız harekat emrini verdikten sonra bütün personelimiz bize telefonla ulaşarak, gönüllü olarak harekata katılmak istediklerini belirttiler. Bunların içinde iznini iptal etmek isteyen de var; eşi hamile olan ya da yeni doğmuş çocuğu olan da. 112 ve UMKE olarak Mehmetçiğimiz ve vatandaşlarımızın, bize ihtiyacı olan herkesin yanında olmak istiyoruz. Şu anda sınırda 5 adet tam donanımlı ambulansımız görev yapıyor. Burada bulunan ekiplerimiz de belli periyotlarla Sağlık Bakanlığımızın bize bildirdiği talebe göre orada bulunacaklar" dedi.

‘MEHMETÇİK BİZİM GELECEĞİMİZ İÇİN ORADA’

İstanbul Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nden (UMKE) Hemşire Binnur Palaska, "Birileri bizim geleceğimiz, sağlığımız için, orada bizim için uğraşıyor; biz de onların sağlığı için orada olmak istiyoruz. Tüm arkadaşlarımız operasyonun başladığı günden beri haber bekliyor ve oradaki Mehmetciğimize yardım için hazırlar” dedi.

12 yıldır 112’de Acil tıp Teknisyeni (ATT) olarak çalışan Cüneyt Demirci de şunları söyledi: “Askerimizin bize ihtiyacı inşallah olmaz, ama olursa, onların yanında canla başla görev almak için hazırız. 112'nin gruplarından harekat için gönüllü görevlendirme bildirimi yapılır yapılmaz hepimiz talip olduk. Ben evliyim, iki çocuğum var. Eşime gönüllü olarak yazılmak istediğimi, görev çıkarsa gidebileceğimi söyleyip fikrini sorduğumda o da tek kelimeyle ‘Vatan sağ olsun’ dedi."

ENDİŞE ETMESİNLER BİZ MEHMETÇİĞİMİZİN YANINDAYIZ

Paramedik sürücü olarak yaklaşık 5 yıldır Anadolu yakası 112 Acil Komuta Merkezi'nde görev yapan Gökhan Haraç da, "Mehmetçiğimiz her arkasını döndüğü zaman onlara yardımcı olmayı gerçekten çok istiyoruz. Kendimi onların yerine koyuyorum, acaba yaralandığım zaman bana yardımcı olabilecekler mi diye düşünmesinler. Onlara elimizi uzatıp kaldıracağımızdan emin olsunlar. Teröristler hiç göz kırpmadan ambulansları, yaralıları, hatta çocukları bile hedef alabiliyorlar. Eşimle konuştum, çocuğum var. Tabii ki onlar da hiç düşünmeden gitmem gerektiğini söylediler. Gurur duyulacak bir baba olmak istiyorum” diye konuştu.

UMKE görevlisi Osman Türk ise daha önce de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında görev aldığını belirterek, “Yine aynı şekilde kahraman ordumuzun yanında olmak istiyoruz. Biz bugünler için eğitim aldık. Aldığımız eğitimlerin karşılığını vermek için gitmemiz gerekiyor” dedi.

BİR DOKTOR İÇİN EN GÜZEL TECRÜBE

Paramedik olarak çalışan Furkan Tetik Suruç, konteyner kentte çalıştığını belirterek, "Herkes gitmek istiyor. Herkes içinde vatan millet sevgisi taşıyor. İnşallah bu sefer de sıra bize de gelir” diye konuştu.

112 Hekimi Dr. Gözde Arık böyle bir operasyonda görev almanın hekimlik açısından da çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: 

"Bir doktorun her zaman tecrübe edebileceği durum değil. O yüzden ben de vatandaşlarımıza, oradaki muhtaç olan insanlara yardım etmek için gönüllü oldum. Zaten tıbbı seçme amacımız insanlara yardımcı olmak ve bunu da en iyi bu şekilde yapabileceğimizi düşünüyorum.”

DHA

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