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SAĞLIK TURİZMİNDE FİLDİŞİ ATAĞI…

FİLDİŞİ CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI HEYETİ ARİTMİ SAĞLIK GRUBU’NU ZİYARET ETTİ…

26 Şubat 2021 Cuma 12:57
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SAĞLIK TURİZMİNDE FİLDİŞİ ATAĞI…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Sağlık Turizmi İş birliği ve İş Geliştirme Sözleşmesi için Bursa’ya gelen Fildişi sağlık heyeti delegasyonu, temasları kapsamında, Aritmi Sağlık Grubu bünyesindeki hastaneleri ziyaret etti.

Fildişi Cumhuriyeti Kamu Hastaneleri Genel Direktörü  Dr. EDI Ossohou Albert, Sağlık Profesyonelleri Direktörü Dr. BITTY Marie Josephe Affia, Medikal Turizmden Sorumlu Sağlık Konseyi Başkanı Dr. NAMBALA Toure Benjami,  Angre Abidjan Üniversite Hastanesi Travma Bölüm Başkanı Prof. TRAORE Alidou’dan oluşan heyet, Bursa’daki temasları kapsamında Aritmi Sağlık Grubu bünyesindeki Aritmi Osmangazi ile Çekirge Kalp ve Aritmi hastanelerinde incelemelerde bulundu. Ziyarette Fildişili heyette, Aritmi Sağlık Grubu yöneticileri ve hastane yetkililerinden hastanelerin fiziki durumları, yatak kapasiteleri, hangi branşlarda hizmet verildiği, teknolojik alt yapıları, hastanelerle ilgili bazı istatistiksel veriler ve gerçekleştirilen özellikli ameliyatlara dair bilgiler verildi. Poliklinik, hasta odaları, ameliyathaneler, yoğun bakımlar, radyoloji ve laboratuvar alanlarında da incelemelerde bulunan Fildişili heyet üyeleri, ayrıca Aritmi Osmangazi Hastanesi’nde robotik cerrahi yöntemle yapılan diz protezi ameliyatını da gözlemleyerek, Bursa'nın sağlık alanındaki teknolojik altyapısına dair fikir sahibi oldular. İLİŞKİLER GÜÇLENECEK.. Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Osmangazi Aritmi Hastanesi Mesul Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Koçak, Aritmi Sağlık Grubu olarak Fildişi Heyetini hastanelerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Osmangazi Aritmi Hastanesi’nin Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ne sahip olan bir kurum olduğuna dikkat çeken Dr. Mustafa Koçak, Aritmi Sağlık Grubu bünyesinde bulunan 3 hastanemizde, çağın gerektirdiği ileri teknolojiyi ve hizmet standartlarını kullanarak kendi alanında yetişmiş uzman hekimleri ve deneyimli personelle ulaşılabilir, etik ilkelere bağlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunuyoruz. Sağlık turizmi alanında gerek ülkemizin gerekse de şehrimizin itibarı her geçen yıl giderek artıyor. Biz de Aritmi Sağlık Grubu olarak Rusya’dan Bulgaristan’a, Kosova’dan İran ve Irak’a, Kamerun’dan Yunanistan’a varıncaya kadar onlarca ülkeden gelen hastaları, şifalarına kavuşturarak ülkelerine yolcu ediyoruz. Bu ziyaretle birlikte umarım Fildişi Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile de bu manada var olan ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz dedi.

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SAĞLIK TURİZMİNDE FİLDİŞİ ATAĞI…
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