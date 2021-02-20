Sağlık teknolojisini Üst Çıtaya Çıkaran Kurum Burtom Sağlık Grubu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Pandemiye rağmen 2020 yılında 2 milyon Euro’yu aşkın yatırım gerçekleştiren Burtom Sağlık Grubu, Türkiye’de en üst teknolojili MR görüntüleme hizmetini faaliyete aldı. Basit tıbbi görüntüleme hizmeti ile 26 yıl önce yola çıkan Burtom Sağlık Grubu, bugün 10 ilde kamu hastanelerinin MR, BT gibi ileri tıbbi görüntüleme hizmetlerini sürdürüyor.

Ayda 200 bin hastaya tanı ve tedavi uygulayan Burtom, ayrıca Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, (OSGB) yapılanması ile tüm sanayi ve işletmelerde iş güvenliği kapsamında hizmet veriyor. Bir yıldır içerisinde bulunduğumuz koronavirüs sürecine rağmen 7/24 kaliteli sağlık politikasıyla yola devam eden Burtom Sağlık Grubu, 2020 yılında 3 Tesla MR yatırımı ile Türkiye’de en üst teknolojili MR görüntüleme hizmetine başladı. 26 yıla, pek çok ilki ve başarıyı sığdırdıklarını belirten Burtom Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.

10 ŞEHİRDE GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ.

Burtom Sağlık Grubu olarak 26’ncı hizmet yılını tamamlamış olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Erol Kılıç, “26 yıl önce basit tıbbi görüntüleme ile başlayan yolculuk, daha sonra küçük muayenehane özelliğinden ilerleyerek laboratuvar ve nükleer tıp eklenmesi ile tanı merkezi statüsüne kavuştu. Yüzlerce hastayla özel olarak ilgilenen tanı merkezimiz, 2000’li yıllardan itibaren kamu hastanelerinin ileri tıbbi görüntüleme hizmetlerini de vermeye başladı. Şu an yaklaşık 10 ilde kamu hastanelerinin MR, BT gibi ileri tıbbi görüntüleme hizmetlerini sürdürüyoruz” dedi.

BEŞ AYRI HİZMET ŞİRKETİ.

Erol Kılıç, daha önce sadece hasta muayene ve tedavi edenlere yönelik laboratuvar ve görüntüleme hizmeti verirken, gelinen aşamada tanı merkezleri ve tedavi alanında da hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Kılıç, “Şu an Burtom Sağlık Grubu, beş ayrı hizmet şirketi ile yoluna devam ediyor. Burtom Biyofiz Tıp Merkezleri, ağırlıklı olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında, Burtom Özlüce Tıp Merkezi, yüksek teknoloji ile şehrin yeni gelişen bölgesinde tüm branşlarda hizmet veriyor. Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi, plastik el cerrahisi başta olmak üzere, saç ekimi, estetik, fizik tedavi, dahili branşlar ve küçük cerrahi işlemlerinde etkin tedavi sunuyor. Ayrıca OSGB yapılanmamız ile tüm sanayi ve işletmelerde iş güvenliği kapsamında hizmet veriyoruz” diye konuştu.

PANDEMİYE RAĞMEN İSTİHDAM.

Burtom Sağlık Grubu’nun ayda yaklaşık 200 bin hastaya tanı ve tedavi sağladığının altını çizen Erol Kılıç, “2020 yılında pandemi krizi ile birlikte dünya; toplumsal ve kişisel sağlığın, sağlık hizmetlerinin, tanı ve tedavi teknolojilerinin önemini net bir şekilde görmüş oldu. Biz Burtom Sağlık Grubu olarak pandemi döneminde de 7/24 kaliteli sağlık hizmetine devam ettik. Bu süreçte mevcut yatırımlarımızda ve çalışan politikamızda duraksama yaşamadığımız gibi hiçbir çalışanımızı işten çıkarmadık. Tam tersine artı istihdam yarattık. Yeni elemanlar alarak halkımızın sağlığı ve geleceği için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜST TEKNOLOJİLİ MR GÖRÜNTÜLEME.

2020 yılında 3 Tesla MR yatırımı ile Türkiye’de en üst teknolojili MR görüntüleme hizmetine başladıklarını anlatan Uzm. Dr. Erol Kılıç, “Geniş hacimle, MR çektirme korkusunun yenildiği, film izleyerek, müzik dinleyerek, çekimin yapıldığı son derece konforlu bir cihaz bu. Ve ileri teknolojiyle beyin, omurga, batın, eklemlerin tetkikleri üstün kalite ile gerçekleştiriliyor. Ayrıca risk taraması amaçlı tüm vücut MR incelemesi, kalp ve beyin incelemeleri, prostat kanseri taraması ve tanısı da gerçekleştiriliyor” dedi.

2 MİLYON EURO’YU AŞKIN YATIRIM.

Diğer yandan Multislice (Çok Kesitli) Bilgisayarlı Tomografi yatırımı da yaptıklarını belirten Erol Kılıç, “Saniye içinde kalp anjiyosu, damar incelemeleri, akciğer taramaları ve diğer beyin, batın, damar, kemik tomografi tetkiklerini üst görüntü kalitesiyle yapılabilir hale getirdik. Pandemi döneminde akciğer tutulumlarını bu cihazda saptadık. Diş görüntülemeye ilave yeni yatırımlar ile diş hekimlerimize tedavi, cerrahi uygulamalarında görüntüleme hizmetini en üst teknolojiye taşıdık. Bu yatırımlarımız pandemi döneminde 2 milyon Euro’yu geçti. Teknolojik yatırımlarımızın yanı sıra tüm şubelerimizi yeniledik” diye konuştu. KAMUDA ÇALIŞMALAR SÜRDÜ. Kamuya yönelik yatırımları da sürdürdüklerini dile getiren Kılıç, “Eskişehir, Bursa Şehir hastanelerinin görüntüleme, nükleer tıp, radyoterapi, onkoloji hizmetlerine Tekirdağ Şehir Hastanesi’ni de ekledik, ve hasta alımına başladık” dedi. 2020’nin dünya için sıkıntılı bir yıl olduğunu kaydeden Kılıç, şunları sözlerine ekledi: “Burtom Sağlık Grubu olarak pandemi dönemi ve umutla beklediğimiz pandemi sonrası için kaliteli hizmete yönelik ciddi yatırımlar ile hazırlandık. Umudumuz, 2021 yılından itibaren pandeminin sonlanması, insanlarımızın eski mutluluğuna ve normal yaşamlarına dönerken, Burtom Sağlık Grubu olarak bilgi birikimimiz, kaliteden ödün vermeyen tecrübemiz ile yanlarında olmak, kaliteli sağlık hizmetine devam etmektir.”