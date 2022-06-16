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Sağlık-Sen: Mayıs ayında 21 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

SAĞLIK-Sen’in ‘Sağlıkta Şiddet Raporu’nda mayıs ayında sağlık çalışanlarına yönelik 15 şiddet olayının meydana geldiği, 21 sağlık çalışanın mağdur olduğu belirtildi.

16 Haziran 2022 Perşembe 11:39
Sağlık-Sen: Mayıs ayında 21 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, mayıs ayında da sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin devam ettiği belirtildi. Sağlıkta şiddeti katalog suç kapsamına dahil eden kanunun yürürlüğe girmesinin, önemli bir adım olduğu ifade edilen açıklamada, “Ancak bu adımın uygulamadaki seyrinin de bir o kadar önem taşıdığı açıktır. Kolluk ve yargı mensuplarının, şiddet uygulayanlara yönelik geçmişte zaman zaman tanık olduğumuz müsamahakâr tavırlarının yeni kanunla son bulması gerekmektedir. Aksi durumda, kanuni düzenlemeye rağmen vicdanlar sızlamaya devam eder ki bundan da en fazla hayati önemi tartışılmaz sağlık hizmet zinciri zarar görecektir. Çünkü geldiğimiz aşamada sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, toplumsal bir soruna dönüşmüş durumdadır. Karar vericiler, yasal düzenlemelerle yetinmemeli, şiddetin başlıca sebepleri ve önleyici adımlar hususunda da bir an önce harekete geçmelidir” denildi.

’12 SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI’

Açıklamada, “Mayıs ayında gerçekleştirilen şiddet olaylarına baktığımızda, 33 saldırganın neden olduğu 15 şiddet vakasının yaşandığını görüyoruz. Yaşanan olaylarda 21 sağlık çalışanı mağdur oldu. Ay boyunca yaşanan 15 şiddet olayının 13’üne hasta ve hasta yakınları neden olurken, 2’sine kendini bilmez kişiler sebebiyet verdi. Mayıs ayı boyunca şiddet vakalarının 13’ü hem sözlü hem fiili, 2’si sözlü olarak vuku buldu. Şiddet olaylarının 10’u hastanelerde, 3’ü aile sağlığı merkezlerinde, 2’si ise kliniklerde gerçekleşti. Ay boyunca yaşanan 15 şiddet olayında, 11 doktor, 4 acil tıp teknisyeni, 2 güvenlik görevlisi, 1 hemşire ve 3 diğer sağlık çalışanı mağdur oldu. Şiddet vakalarına sebebiyet veren 33 saldırganın 17’si hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 12 saldırgan serbest bırakıldı. 2 saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, 2 saldırgan ise tutuklandı” ifadelerine yer verildi.

‘NEDEN OLAN SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUŞMADIKÇA ŞİDDET SON BULMAZ’

Mayıs ayı raporunu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Şiddeti önleme amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) geçen sağlıkta şiddet yasasıyla birlikte çok büyük adım atıldı. Sağlıkta şiddet katalog suçlar arasına dahil edildi. Bundan sonra saldırganların en ağır şekilde cezalandırılacağına inanıyoruz. Ancak kanunların da kendi başına yeterli olmayacağını biliyoruz. Sağlıkta şiddete neden olan sorunların kökenine inilmedikçe, bu sorunlar çözüme kavuşmadıkça şiddetin son bulmayacağını söyleyebiliriz. Yetkililerin yasada gösterdikleri örnek dayanışmayı kronik sorunların çözümü için de göstermesini bekliyoruz. Aksi halde şiddet sağlık çalışanlarının kaderi olmayı sürdürecektir. Yetkili sendika olarak, bu durumu kabul etmiyoruz, itiraz ediyoruz, reddediyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SağlıkSenSağlıkÇalışanŞiddet
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