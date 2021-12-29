Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,850.48
ALTIN
702.66
DOLAR
12.09
STERLİN
16.28
EURO
13.74
Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya Hastanesi’nde Hizmete Başladı
Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya...
Polis Akademisi öğrenci alımı yapacak
Polis Akademisi öğrenci alımı...
Öğretim Üyesi İstihdam Edilecek 
Öğretim Üyesi İstihdam Edilecek 
Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı İstihdam Edecek
Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı...
Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecek
Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı uzatıldı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022'ye uzatıldı.

29 Aralık 2021 Çarşamba 09:40
5 Okunma
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına daha önce 31 Aralık 2021'e kadar tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı. Böylelikle, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediyenin karar verilmesi şartıyla belediye ve bağlı kuruluşlarca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran'a kadar ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarıToplu Taşımaücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Omicron’a karşı aşı etkinliği, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor
Omicron’a karşı aşı etkinliği, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor
Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya Hastanesi’nde Hizmete Başladı
Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya Hastanesi’nde Hizmete Başladı
'Evlilik öncesi SMA testiyle aileler artık ızdırap çekmeyecek'
'Evlilik öncesi SMA testiyle aileler artık ızdırap çekmeyecek'
'Covid-19'u ağır geçirenlerin farklı organ ve sistemlerinde sorun çıkabiliyor'
'Covid-19'u ağır geçirenlerin farklı organ ve sistemlerinde sorun çıkabiliyor'
Aşırı bitki çayı tüketimi böbreklerde tahrişe neden olabilir
Aşırı bitki çayı tüketimi böbreklerde tahrişe neden olabilir
Azerbaycanlı Uzman Trikolog Aytekin Guliyeva Türkiye'ye Geliyor! 
Azerbaycanlı Uzman Trikolog Aytekin Guliyeva Türkiye'ye Geliyor! 
KISA BOY TARİH OLUYOR! 
KISA BOY TARİH OLUYOR! 
'Omicron varyantı aşılama sayısını 5 kat artırdı'
'Omicron varyantı aşılama sayısını 5 kat artırdı'
'Omicron'da klasik virüse kıyasla 8,4 kat daha fazla antikor ihtiyacı var'
'Omicron'da klasik virüse kıyasla 8,4 kat daha fazla antikor ihtiyacı var'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma