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Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin maddeler tekliften çekildi, komisyona havale edildi

TBMM Genel Kurulu'nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde yeniden görüşülmek üzere kanun teklifinden çıkarıldı. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülen maddeler Sağlık Komisyonu'na havale edildi.

12 Aralık 2021 Pazar 16:09
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Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin maddeler tekliften çekildi, komisyona havale edildi

ANKARA

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız Başkanlığı'nda toplandı. Komisyon, yeniden görüşülmek üzere, dün gece TBMM Genel Kurulu'nda teklif metninden çıkarılan 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeleri ele aldı. Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen ilgili 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nci maddeleri yeniden görüşerek, söz konusu maddelerin tekliften düşürülmesine karar verildi. AK Partili milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu'na havale ett

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarıözlük HaklarıTeklifKomisyon
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