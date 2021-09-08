‘Sağlık Bu Kodda Saklı’ projesiyle uzman hekimler telefonda

Yeni medya ile konvansiyonel mecranın entegre olduğu projede, Medicana Sağlık Grubunun alanında uzman hekimleriyle çekilen videolar QR kod okutma sistemiyle Avcılar ve Beylikdüzü Belediyesinin konvansiyonel mecralarından izletiliyor. Alanında uzman hekimlerin en merak edilen konuları gündeme aldığı videolar açık havada çekildi. Medicana youtube kanalına yüklenen videolara özel Qr kod sistemi tanımlandı. Beylikdüzü belediyesinin açık hava reklamlarına, çeşitli promosyon malzemelerine ‘Sağlık Bu Kodda Saklı’ mottosuyla taşınan QR kodlar ilk kez Barış ve Sevgi Buluşmalarında sunuldu.

A’DAN Z’YE TÜM SAĞLIK VİDEOLARI QR KODUN İÇİNDE

Sigara ve kanserle mücadele, yenidoğan sağlığı, gebelikte tanı ve tarama testleri, kalp sağlığını korumak için püf noktalar, obezite ile mücadele, kronik hastalıkların tanı ve takibi, kanserde erken teşhisin önemi, tüp bebek gibi önemli başlıkları gündeme alan sosyal sorumluluk projesi, ilk ağızdan yani doktordan bilgi edinilmesini sağlıyor. Genel Cerrahi Uzmanı, Op. Dr. Saber Sazdar, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr. Bilal Cengiz Şahbaz, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Adnan Sarı, Kardiyoloji Uzmanı, Uzm. Dr. Naser Can, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Petek Balkanlı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selman Laçin, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Köksal Bilgen, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatime Yavuz, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Göksel Güz, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nalan Karacaoğlu, Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Tuğba İlalan, Çocuk Hastalığı ve Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Adnan Sarı gibi alanında uzman isimler bu projede yer alıyor.

Toplum sağlığında farkındalığı artırmak, doktor ve toplum arasında bir bağ oluşmasını sağlamak, sağlıkta en doğru bilgileri en doğru kanaldan alınmasına imkan yaratarak, bilgi kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan projenin çeşitli illerde sürdürülmesi hedefleniyor.