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Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi

Sağlık Bakanlığı'nca 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre, mevsimlik tarım işçilerinin kullandığı tüm araçlarda şüpheli koronavirüs vakaları için koltuk ayrılacak. İşçilerin günlük ihtiyaçlarının sağlanması için temsilci seçilecek.

25 Haziran 2020 Perşembe 11:40
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Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, 'mevsimlik tarım işçilerine yönelik alınması gereken önlemler', 'iş yerlerine yönelik alınması gereken genel önlemler', 'iş yerlerinde müşterilere yönelik alınması gereken genel önlemler', 'iş yerlerinde personele yönelik alınması gereken genel önlemler', 'havalimanlarındaki güvenlik kontrol ve pasaport memurlarına yönelik alınması gereken önlemler', 'iş yerlerinde çalışan güvenlik görevlilerine yönelik alınması gereken genel önlemler' başlıklar eklendi. 



'ÇEVREDE YAŞAYANLARLA SOSYAL TEMAS OLMAYACAK'

Buna göre, tarım işçilerinin kullandığı tüm araçlarda şüpheli koronavirüs vakaları için koltuk ayrılacak. Yolcu otobüslerinde ve uçaklarda en arka sıra, trenlerde orta vagonda arka iki sıra veya kapalı olan yemek vagonları bu amaçla kullanılacak. Mevsimlik tarım işçileri konaklayacakları alana geldiklerinde İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verilecek. Mevsimlik tarım işçilerinin çevrede yaşayanlar ile sosyal teması olmayacak. Günlük ihtiyaçların sağlanması için temsilci seçilecek. Bu temsilci toplu halde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin tüm ihtiyaçlarını günlük olarak temin edecek. Bu temsilci aracılığı haricinde dışarıdan alışveriş yapılmayacak. 



'MİSAFİR ALINMAYACAK'

İş yerlerinde kalabalık oluşmasını engellemek için dış kapıya içeri girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı-engelleyici koyulacak. İş yerlerine misafir alınmayacak. Personeli korumak için mümkünse tezgâhlar ve müşteri alanı arasına şeffaf bir bariyer yerleştirilecek. Müşterilerden iş yerine grup halinde girmemeleri istenecek. Müşteriler, satışa sunulan paketi olmayan ürünlere seçme amacıyla dokunmayacak. 



'KORONAVİRÜSTEN SORUMLU PERSONEL GÖREVLENDİRİLECEK'

İş yerinde 10 ve daha fazla personel çalışıyorsa koronavirüsten sorumlu bir personel görevlendirilecek. Personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak ve maske takmayı sürdürecek. Müşteriye ürünün tanıtılması, gösterilmesi gibi mesafenin korunamadığı durumlarda tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanılacak.



Havalimanlarında üst aramasında görevli kişiler ile pasaport kontrolü yapanların, görevleri sırasında kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanması sağlanacak. Görevlinin iş mahallinden dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde kullanılan ekipman çıkarılırken önce eldiven, gözlük-yüz koruyucu ve en son maske çıkarılacak. Kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutularına atılacak. Tek kullanımlık olmayan gözlük-yüz koruyucu yüzde 70'lik alkolle silinerek dezenfekte edilecek.



GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN CAM KABİN

Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için cam kabinlerde bulunmaları önerilecek. Bu mümkün değilse kuruma giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılacak. Üst aramasında görevli kişiler tıbbi maskeye ek olarak gözlük-yüz koruyucu ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman kullanacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Salgın Yönetimi Ve Çalışma RehberiSağlık Bakanlığı
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