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Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yüzme Suyu Takip Sistemi'

Sağlık Bakanlığı'nın, 'Yüzme Suyu Takip Sistemi' ile vatandaşlar tatil yapacakları yerde plajın sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını öğrenebiliyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanı Tuncay Özer, 35 ilde bin 377 noktadan 15 gün aralıklarla alınan su numuneleri ile deniz suyunun yüzme açısından risk taşıyıp taşımadığını denetlediklerini kaydetti.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:34
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Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yüzme Suyu Takip Sistemi'

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, güvenli tatil için plajlarda deniz suyunun sağlık açısından risk oluşturup oluşturmadığını 'Yüzme Suyu Takip Sistemi' ile izliyor. Bu kapsamda 35 ilde belirlenen bin 377 farklı noktadan 15 günde bir su numuneleri alınıyor. Numuneler, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü görevlileri tarafından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 50 metre açıkta deniz dibinden alınıyor.  Sadece Antalya'nın denize kıyısı bulunan 12 ilçesinde 338 noktada mikrobiyolojik tahlil yapılıyor. Numune alımı için plajın en kalabalık noktası tercih ediliyor. Numune kabının kapağı, soğuk zinciri kırılmaması için suda kapatılıp, soğutuculu kutuda laboratuvara götürülerek analiz ediliyor ve veriler sisteme giriliyor. Vatandaşlar, özellikle koronavirüs nedeniyle bakanlığın yüzme takip sistemine yoğun ilgi gösterdi. Tatilciler, 'https://yuzme.saglik.gov.tr/' internet adresine girerek, gideceklerin tatil bölgesindeki deniz suyunun kalitesini öğrenebiliyor. 

'A KALİTE 990 YÜZME ALANI VAR'

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanı Tuncay Özer, sistemi DHA'ya anlattı. Özer, sistem ile vatandaşların tatile gitmeden önce o bölgedeki plajda deniz suyunun kalitesini kontrol edebileceğini, denizin temizlik oranını görebileceğini bildirdi. Özer, su numunesi sonuçlarına göre Türkiye'de kalite sıralamasında A sınıfı 990, B sınıfı 313, C sınıfı 29 yüzme alanı bulunduğunu, D sınıfı olarak belirtilen kalitesiz yüzme alanı ise bulunmadığını kaydetti. Özer, "Yüzme suyu takip sistemimiz halka açık bir portal. Canlı verileri portala işleyerek herkes tatile gideceği yerdeki suyun kalitesi, denizin uzaklığı, gittiği yerdeki suyun kalitesini görebiliyor. D sınıfında bir yüzme alanı tespit edilirse o alan yüzmeye kapatılıyor. Vatandaşlar tatil planı yapmadan önce sitemizi ziyaret etsinler. Çakılından, plaja en yakın tesise kadar her yeri biz büyük emek ve gayretle bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE 486 MAVİ BAYRAKLI

Tuncay Özer, Türkiye'de 486 mavi bayraklı plaj olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde 990 tane A kalite plajımız var. Mavi bayrakla ilgili dünya standartları var. Bunlara uygun bizim 2020 yılı için ulusal ve uluslararası jüri tarafından onaylanan 486 tane mavi bayraklı plajımız var. Bunu artırmak için emek ve gayret sarf ediyoruz. Her ilde İl Yüzme Suyu Komisyonlarımız var. Her sene yüzme sezonu başlamadan önce o bölgedeki geçmiş verileri değerlendiriyoruz. Zaten iller kendi verilerini girebiliyorlar. Alınacak tedbirleri müzakere ediyorlar. D sınıfında bir yüzme alanı tespit edilirse o alan yüzmeye kapatılıyor ve o alana yüzme girişi yasaklanıyor. Ya d

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yüzme Suyu Takip SistemiSağlık Bakanlığı
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