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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs test açıklaması!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de kullanılan koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğuna, bakanlığın farklı birimlerindeki görev değişikliği ve ayrılmaların bu konuyla ilişkili olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

23 Temmuz 2020 Perşembe 14:00
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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs test açıklaması!

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir internet sitesi kaynaklı haberlerde yer alan iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, "Covid-19 salgınının başlamasının ardından ilk dönemde kullanılan tanı kitleri virüsün tek geni üzerinden teşhis koyan kitler olarak, tek yerli üreticiden temin edilmiştir. İlerleyen dönemlerde farklı üreticilerin çok gen üzerinden tetkik yapan kitlerinin de ülkemizde ruhsatlandırılması ile farklı tedarikçilerden de temin imkanı ortaya çıkmıştır. Bugün gelinen aşamada, tanı kitleri ile ilgili alımlar Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) tedarik yöntemi ile kataloğuna girmiş ürünler arasından yapılmaktadır. Kataloğa giren tüm kitlerin uluslararası kabul edilmiş standartları karşılayan kitler olması gerekmektedir. DMO üzerinden tedarik edilen ve halen Halk Sağlığı Laboratuvarlarımızda kullanılmakta olan kitler de uluslararası standartlarda olup duyarlılıkları yüzde 90’ların üzerindedir" denildi.

'GERÇEKLE BAĞLANTISI YOK'

Açıklamada, "Öte yandan, haberde bahsi geçen Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan Prof. Dr. Selçuk Kılıç, kadrosunun bulunduğu üniversite tarafından yapılmış olan görevlendirme süresinin sona ermesi nedeniyle kurumdan ayrılmış ve üniversitedeki öğretim üyeliği görevine dönmüştür. Haberde yer alan iddiaların gerçekle bağlantısı olmadığı gibi, Prof. Dr. Kılıç’ın asli görevine dönüşünün ya da bakanlığımızdaki diğer görev değişiklilerinin bu konu ile ilgisi bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıTürkiyeKoronavirüs Test Açıklaması
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