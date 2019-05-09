Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89081
ALTIN
257.215
DOLAR
6.2243
STERLİN
8.0912
EURO
6.9668
Yapay zeka ile erken teşhis
Yapay zeka ile erken teşhis
Yeni açtığı galerisiyle sanata katkı sunacak
Yeni açtığı galerisiyle sanata katkı...
Başakşehir, Ankaragücü'ne hazırlanıyor
Başakşehir, Ankaragücü'ne hazırlanıyor
Otizmli gençlerden tematik akvaryuma ziyaret
Otizmli gençlerden tematik akvaryuma ziyaret
Galatasaray'da keyifler yerinde
Galatasaray'da keyifler yerinde

Sağlık Bakanlığı'ndan "KKKA" uyarısı

Sağlık Bakanlığı, kene ile bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile ilgili alınan tedbirler sayesinde vaka sayısında büyük azalma olduğunu; ancak, 2019 yılında 3 kişinin bu hastalıktan öldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan "KKKA" uyarısı

Sağlık Bakanlığı, kene ile bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile ilgili alınan tedbirler sayesinde vaka sayısında büyük azalma olduğunu; ancak, 2019 yılında 3 kişinin bu hastalıktan öldüğünü açıkladı.

09 Mayıs 2019 Perşembe 12:48
0 Okunma
Sağlık Bakanlığı'ndan "KKKA" uyarısı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; KKKA hastalığının kene ile bulaşan tehlikeli bir enfeksiyon hastalığı olduğu bildirildi. Hastalığın, çoğunlukla İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, KKKA hastalığı ile mücadele için ciddi tedbirler alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Hastaların takibi için sürveyans sistemi kurulmuş, bölge merkezleri oluşturulmuştur. Hastalığın teşhisi için laboratuvar alt yapısı güçlendirilmiştir. Kişisel korunma önlemleri, hastalığın kontrolü için oldukça önemlidir. Sağlık Bakanlığı toplumda farkındalık çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. KKKA'ya yönelik afiş, broşür, TV spot filmi, belgesel, çocuklara yönelik animasyon filmi gibi eğitim materyalleri hazırlanmıştır" denildi.

'VAKA SAYISINDA AZALMA YAŞANDI'

Yapılan çalışmalar sonrasında Türkiye'de görülen KKKA vakaları ve hastalığa bağlı ölümlerde düşüş görüldüğü bildirilen açıklamada "2008 yılında hastalığa bağlı 63, 2018 yılında ise 27 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Alınan tedbirlerle vaka sayısında büyük azalma görülmesine rağmen 2019 yılı Mayıs ayı itibari ile ne yazık ki 3 vatandaşımız KKKA hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmiştir."

UYARI VE ÖNLEMLER

Açıklamada, vatandaşlara uyarıda bulunularak alınacak önlemler şöyle sıralandı:

"Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalıdır. Kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kene üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek; vücut içeriğini kişiye aktarmasına sebep olacağı için kesinlikle yapılmamalıdır. Kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır. Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir.  Hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske, vb.) almalıdır.  Kene tutunan kişiler, 10 günlük süre içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler görülmesi halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKKKAUyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanser hastalarına 'oruç' uyarısı
Kanser hastalarına 'oruç' uyarısı
Oruç, organların çalışma kapasitesini artırıyor
Oruç, organların çalışma kapasitesini artırıyor
Çocuklarda Hipotrioidi Tehlikesine Dikkat! 
Çocuklarda Hipotrioidi Tehlikesine Dikkat! 
Erken Tanı Hayat Kurtarır: Dünya Ankilozan Spondilit Günü 
Erken Tanı Hayat Kurtarır: Dünya Ankilozan Spondilit Günü 
Sağlıklı bir ramazan ayı için 9 kurala dikkat
Sağlıklı bir ramazan ayı için 9 kurala dikkat
TEİS Başkanı Saydan'dan 'aşı' uyarısı
TEİS Başkanı Saydan'dan 'aşı' uyarısı
ALGILARI YIKAN NEFERTİTİ GÜZELLİĞİ
ALGILARI YIKAN NEFERTİTİ GÜZELLİĞİ
Sağlıklı Papatyalar’ın bu haftaki konuğu Dr. Haluk Saçaklı
Sağlıklı Papatyalar’ın bu haftaki konuğu Dr. Haluk Saçaklı
KEMİK ERİMESİ VÜCUDUMUZUN SESSİZ HIRSIZI!
KEMİK ERİMESİ VÜCUDUMUZUN SESSİZ HIRSIZI!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans