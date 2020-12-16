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Sağlık Bakanlığı, 'Covid-19 Takip Merkezleri' açıyor

SAĞLIK Bakanlığı, Covid-19 geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için 'Covid-19 Takip Merkezleri' açmaya başladı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 09:05
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Sağlık Bakanlığı, 'Covid-19 Takip Merkezleri' açıyor

Ankara ve Eskişehir’de pilot uygulamalarına başlanan merkezlerin kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesinde; daha sonra da tüm yurtta yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre merkezlerde Covid-19 geçirmiş hastaların, varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az 2 yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek. Aynı zamanda bu hastalığa yönelik sağlık hizmet kalitesini artırmak için belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmalar yürütülecek. Merkezlerde bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler de geliştirilecek.

Merkezler tamamen gönüllülük esasına göre davet usulüyle çalışılıyor. Covid-19 geçirmiş vatandaşlar aranarak merkeze davet ediliyor ve randevu oluşturuluyor. Kişinin sağlık durumu değerlendirilerek, gerek duyulması halinde ilgili uzmanlık alanlarına da yönlendirmeleri yapılıyor. Böylece Covid-19’un uzun dönemli etkileri yakından takip edilerek olası sağlık sorunlarının önüne geçilmiş olunuyor.

Merkezlerde yapılan işlemler için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Aralık, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ise 8 Aralık itibarıyla hasta kabulüne başlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıCovid19 Takip MerkeziKoronavirüsPandemi
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