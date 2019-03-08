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Sağlık Bakanlığı açıkladı! 100 bin doz teslim edildi

Sağlık Bakanlığı, imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Gürcistan'a toplam 100 bin doz KKK aşısının (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) teslim edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! 100 bin doz teslim edildi

Sağlık Bakanlığı, imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Gürcistan'a toplam 100 bin doz KKK aşısının (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) teslim edildiğini açıkladı.

08 Mart 2019 Cuma 11:47
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Sağlık Bakanlığı açıkladı! 100 bin doz teslim edildi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'ın Türkiye'den talep ettiği aşılar soğutuculu treyler ve kamyon ile taşındı. Soğuk zincir bozulmadan taşınan aşılar, Sarp Sınır Kapısı'ndan Tiflis’e ulaştırıldı. Her bir koli içerisinde bulunan ısı izleme kartları, donma göstergeleri ile soğuk zincirinin sağlam olduğu tutanakla tespit edildikten sonra aşılar Gürcistanlı yetkililere teslim edildi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Teslimat sonrası Gürcistan Sağlık Bakanlığı'ndan teşekkür mektubu geldi. Mektupta, Türkiye'nin bölgede Gürcistan'ın en önemli ortağı ve destekleyicisi olduğu ifade edilerek, "Her acil durumda Gürcistan’ın yardımına koşan Türkiye'ye, ülkedeki kızamık salgını nedeniyle artan aşı ihtiyacımızı da ivedi şekilde karşıladığı için teşekkür ediyoruz" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 08.03.2019 11:52
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıGürcistan
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