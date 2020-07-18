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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 41 bin 215 testten 926'sı pozitif çıktı, yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 458 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 199 bin 834'e yükseldi.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 07:13
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 41 bin 215 test yapıldı, 926 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 1014 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 191 bin 124, toplam vaka sayısı 217 bin 799, toplam vefat sayısı 5 bin 458, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1226, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı 199 bin 834 oldu.

'VEFAT SAYILARINI DAHA DA AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
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