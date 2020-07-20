Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik
Son Dakika
Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik
Yamula Barajı'nda 7,5 milyon yıllık fosil
7,5 milyon yıllık fosil
Fenerbahçe'den '19.07' mesajı
Son Dakika
Fenerbahçe'den '19.07' mesajı
4 ay sonra açık havada 'perde' dedi
Son Dakika
4 ay sonra açık havada...
Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı
Son Dakika
Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi:...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 41 bin 310 testten 924'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 16 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 491 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 202 bin 10'a yükseldi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:32
0 Okunma
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 41 bin 310 test yapıldı, 924 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, 997 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 273 bin 377, toplam vaka sayısı 219 bin 641, toplam vefat sayısı 5 bin 491, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 398, toplam iyileşen hasta sayısı 202 bin 10 oldu. 

'İYİ HABERLER, ALACAĞIMIZ TEDBİRLERE BAĞLI'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca'dan Başakşehir ve Trabzon taraftarına uyarı 
Bakan Koca'dan Başakşehir ve Trabzon taraftarına uyarı 
Can kaybı 5 bin 475'e yükseldi
Can kaybı 5 bin 475'e yükseldi
Bakan Koca: Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı
Bakan Koca: Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı
Prof. Dr. Özpolat: İnsanlık tarihinde ilk kez gen aşısı kullanılacak
Prof. Dr. Özpolat: İnsanlık tarihinde ilk kez gen aşısı kullanılacak
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Kurban etinde bulaş riski olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Kurban etinde bulaş riski olabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Bakan Koca'dan Survivor açıklaması!
Bakan Koca'dan Survivor açıklaması!
Kadınlarda sık görülen Lipödem’e (Ağrılı Selülit) dikkat
Kadınlarda sık görülen Lipödem’e (Ağrılı Selülit) dikkat
İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruz
İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı