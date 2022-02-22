HABER: DİNÇER KARACALAR

Saç ekim sürecinin verimli sonuçlanması için birçok doğrunun bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden Songül Alcı, ”Saç ekimi sağlıklı saç köklerinin iki kulak arası alandan alınarak istenilen saçsız bölgelere aktarılması işlemidir. Bu işlemlerden başarılı bir sonuç elde edilmesi için komplike olan sürecin çok doğru yönetilmesi ve planlanması gerekir. Bu sürecin en iyi şekilde sonuçlanması için birçok doğrunun bir araya gelmesi gerekir.” dedi. Alcı saç ekiminde ‘10 Doğru’yu şöyle sıraladı.

EKİM İŞLEMİ 20 YAŞINI DOLDURMADAN YAPILMAMALIDIR.

Doğru Hasta: Herkes saç ektirebilir mi?

Elbette 17 yaşlarına kadar inen saç dökülmesi probleminin tek çözümü hala saç ekimidir. Fakat açıklık ne olursa olsun ekim işlemi 20 yaşını doldurmadan yapılmamalıdır. Saç ekimi estetik bir operasyondur. Yaptırmak isteyen kişi ile karşılıklı olarak uzun sohbetler ederek hastanın beklentisi anlaşılmalı, sonuçtan mutlu olup olmayacağı, işleminin varsa sınırları iyi anlatılmalıdır. Aksi halde kişiyi mutsuz etmek teknik olarak başarılı iseniz de kaçınılmazdır. Hastanın işlemden beklentisi çok yüksek ise ve şartları uygun da değil ise, psikolojisi bu durumu kaldıramayacaksa ekim yapmamakta fayda olacaktır.

SAÇ EKİM GÖRÜŞMELERİNİN ÇAĞRI MERKEZİ ELEMANLARI İLE DEĞİL İŞLEMİ YAPACAK UZMAN İLE YAPILMASI GEREKİR.

Doğru zaman: Saçlar dökülmeye başlar başlamaz hemen yerine yenilerinin koydurabileceğini hatta dökülmeden yerine ya da saçın yanına saç ekilebileceğini düşünen hastalar olabiliyor. Bu mümkün değil. Saç ekimi kararını hastalardan önce hekim vermelidir, çünkü bu karar için saç açıklığınızın uygun olması gerekli. Açıklık kadar verici alanın da uygun olması önemlidir. Saç aralarında greft nakli yapacak kadar açıklık oluştu ise saç ekilebilir. İncelmeden kaynaklı seyrek görünümde saç ekilemez. Alın çizgisi 40—45 yaşlarında ve ileride hastanın kullanacağı saç çizgisinin içine girdi ise saç ekimi yapılabilir. Bu hastanın tamamen dökülmesini beklemesi anlamına da gelmemeli. Verici alan yetersiz ve sadece bir kez ekim yapılabilir sayıda greft var ise; tamamen dökülmesini bekleyin önerisi ile karşı karşıya kalabiliyor hastalar. Bu gibi durumlarda hastaların kafası karışabiliyor. Bu nedenle saç ekim görüşmelerinin çağrı merkezi elemanları ile değil işlemi yapacak uzman ile yapılması dikkat etmek büyük önem taşıyor.

HASTA İŞLEME GİRMEDEN ÖNCE MUTLAKA DOKTORUNU VE ARKASINDAKİ TECRÜBELİ EKİBİ TANIMALI.

Doğru ekip: Ekim işlemleri kesinlikle hastane ortamında ya da hastanenin sorumluluğu altındaki donanımlı kliniklerde yapılmalı. Saç ekim operasyonunu yapacak uzman kesinlikle işleminin başında olmalı. Hastayı asla elemanlara teslim etmemeli. Dolayısı ile hasta işleme girmeden önce mutlaka doktorunu ve arkasındaki tecrübeli ekibi tanımalı. Saç ekimi cihazların yaptığı bir işlem değil, sonucunuzu odanızdaki kişiler belirliyor.

CİDDİ BİR TEDAVİ PROTOKOLÜ SÖZ KONUSU!

Doğru tedavi: Estetik cerrahinin burun ameliyatı, meme protezi, karın germe işlemleri gibi saç ekimi de tecrübe gerektiren özel cerrahi bir işlem ve asla hafife alınmaması gerekir. Ama bu konu maalesef bazı merdiven altı yerlerde ezber bir sistem olarak yürüyor. 21 yıldır bu alanda çalışan biri olarak hala bu işin teknik eğitiminin ülkemizde verilmemesi bizim için üzücü. Saç ekimi sadece işin cerrahi kısmından ibaret değil. Ciddi bir tedavi protokolü söz konusu. Köklerin bakımı, var olan saçların kalınlaşma tedavisi, dökülme yavaşlatıcı tedaviler, hatta saçlı deri bakımının yanı sıra diyetisyenden, endokrinolojiye kadar hastada tespit edilmesi gereken işlem öncesi, i…