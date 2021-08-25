 Saç Ekimi İle Aynalarla Barışmanın Zamanı Geldi

Bakımlı olmak sadece kadınlara özgü gibi görünse de modern dünyanın bir gerçeği olarak erkeler de kişisel bakımını önemsiyor. Hatta estetik operasyon geçiren erkeklerin sayısı azımsanmayacak derecede yüksek. Dolayısıyla erkeklere yönelik estetik uygulamalarda giderek gelişmeler görülüyor. Bunların başında gelen saç ekimi uygulamaları, en büyük sorunlardan biri olan kelliğe karşı savaş açıyor. Dünyayı etkisi altına alan saç ekimi operasyonunun kellik sorununu büyük oranda çözüme kavuşturduğunu söyleyen Avrasya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz YARDIMCI, konu hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Kimler saç ekimi yaptırabilir?

Dökülmüş ya da seyrelmiş saçların restore edilmesi amacıyla yapılan bir medikal estetik uygulamasıdır. Kişinin kendisinden alınan dokunun başka bir noktaya nakil edilmesi işlemi olan saç ekimi, dünyada ve ülkemizde yaygın olarak uygulanmaktadır.

Yaş, hormonlar, ailesel kalıtımına bağlı nedenler gibi androjenik saç dökülmelerinde sıklıkla tercih edilen bir operasyondur. Bunun yanı sıra;

Yanık sebebiyle saçını kaybedenler,

Yüz germe operasyonu geçirenler,

Hastalıklar sebebiyle saçlarını kaybedenler,

Kadın tipi saç dökülmesi yaşayanlar.



Kimler saç ekimi yaptıramaz?

Bunu belirlemek için önce kişiye kan testi uygulanır. Kan testinin sonucuna göre saç ekiminin kişiye uygun olup olmadığına karar verilir. Bu noktada belirleyici unsur kişinin ciddi bir sağlık sorunu olup olmadığıdır. Eğer kişide kalp, şeker, karaciğer yetmezliği, tansiyon gibi hastalıklar varsa saç ekimi uygulaması tercih edilmeyebilir. Bunun yanı sıra uygulanan anesteziye karşı alerjisi olanlara da uygulanmaz. En önemlisi de tamamen kellik problemi olan kişilere saç ekimi operasyonu uygulanmaz.

Saç ekiminde başarıyı etkileyen unsurlar nelerdir?

Nakil yapılacak alanın büyüklüğü,

Verici bölgedeki saçın sıklığı,

Bu bölgedeki saçın kalınlığı,

Bu bölgenin büyüklüğü,

Kişinin genel olarak sağlığı,

İşlemi yapacak doktorun alanındaki uzmanlığı.

Saç ekimi süreci nasıl işler?

Saç ekimi operasyonu hastane ortamında, alanında uzman hekim ve hemşireler aracılığıyla yapılır ve yaklaşık 4-8 saat sürer. Ancak saç ekimi süreci sadece işlem sırasını kapsamaz öncesi, sırası ve sonrası vardır.

Saç ekimi öncesi;

Saç ekimi operasyonunun başarıya ulaşmasında doktorun uzmanlığı kadar kişinin gösterdiği özveride önemlidir. Bu durum hazırlık aşamasında daha da önem taşır. Örneğin saç ekimi öncesi hastanın doktorundan habersiz ilaç almaması gerekir. En az 1 gün sigara ve alkol kullanmamalıdır. Operasyon günü hafi yemekler tercih edilmeli, giyilip çıkarılması kolay kıyafetler giyilmelidir.

Operasyon öncesinde kişiye kan testi uygulanır. Bu şekilde olası riskler önceden tespit edilir. Şeker seviyesi, Hepatit B, C gibi birçok noktada araştırmalar yapılır. Test sonuçları uygun olduğu takdirde saç ekimi için bir engel kalmaz. Sonrasında saç ekiminin planlanmasına geçilir. Planlamanın doğru yapılması için saç ekimi yaptıracak kişinin saçını kestirmemesi gerekir. Doktor planlama dahilinde kişinin donör bölgesi, kelleşme seviyesi gibi kriterleri değerlendirir. Kişinin yüz hatlarına en uygun alın çizgisini belirler. Sonrasında ise kişinin saçı tıraş edilir ve hasta operasyona alınır.

Saç ekimi sırasında;

Bir cihaz yardımıyla kanallar açılır. Açılan kanalların derinlikleri greft boyu ile eşit olmalıdır. Eşit olmadığı takdirde greft cildin üst yüzeyinde kalabilir. Ekilen greftlerin kalınlığı ile kanalların kalınlığı ile aynı olmalıdır. Aksi durumda sonuç istenildiği doğal olmaz.

Saç ekimi sonrasında;

Operasyon sonrasında saç ekiminin gerçekleştiği bölgede kırmızı renkte kabuklanmalar yaşanması doğal bir reaksiyondur. Gün aşırı baş yıkandığı takdirde bu sorun giderilebilir. 5 gün içinde kabuk problemi ortadan kalkar. 15 -60 gün arasında ekilen saçlar dökülmeye başlar. Yeni saçların çıkması ve kişide gözle görülür değişiklikler 3. ay ile başlar. İşlemin tam olarak sonuç vermesi ise 6 ila 12.aylar arasında gerçekleşir.

İşlem sonrasında dikkat edilmesi gerekenler;

Operasyonu takip eden 48 saat boyunca ekim yapılan bölgeye temas edilmemesine çok özen gösterilmeli,

Gece uyurken olası sürtünmeleri önlemek için dikkat edilmeli, küçük ve sert bir yastık kullanılmalı,

Kıyafetleri giyip çıkarırken saç ekimi yapılan bölgeye zarar gelmemesi için daha çok geniş yakalı, fermuarlı giysiler tercih edilmeli,

İlk 15 gün saça işlem yapmaktan kaçınılmalı,

İşlem yapılan bölgeye zarar verecek sporlara en az 45 gün sonra başlanmalı,

Yıkama işleminden sonra saça kesinlikle havlu değdirilmemelidir.

ELİF HAYVALI