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Saç dökülmesini önleyen yöntemle kanser hastaları ayna karşısında mutsuz değil

Kemoterapi gören onkoloji hastalarında travmaya yol açan saç dökülmesi, saç derisi soğutma yöntemiyle önlenebiliyor.

07 Kasım 2021 Pazar 12:33
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Saç dökülmesini önleyen yöntemle kanser hastaları ayna karşısında mutsuz değil

ASLI M. SARI

İZMİR

İzmir'de yaşayan ve iki ay önce meme kanseri olduğunu öğrenen Esin Karademir, bu yöntemden faydalandığı için kemoterapi görmesine karşın aynaya bakınca kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Kanser tedavisi için kullanılan ve saç dökülmesine neden olan ilaçların yan etkileri saç derisi soğutma yöntemi sayesinde engelleniyor. Saç dökülmesinin hastayı tedavi reddine kadar götürebildiğini belirten uzmanlar, kanser tedavisi için büyük önem taşıyan moralin bu yöntem sayesinde en yüksek seviyede tutulabildiğini kaydetti.

İzmir'de yaşayan ve gayrimenkul sektöründe çalışan Esin Karademir (49) geçen 24 Ağustos'tan bu yana kanser tedavisi gördüğünü belirtip, moralin tedavide çok önemli olduğunu söyledi. Evli ve 1 kız çocuk annesi Karademir, "Meme kanseri hastasıyım. Şu an kemoterapi görüyorum. Daha sonra ameliyat olacağım. Kanserle her gün yüzleşiyorum. Saçlarım dökülseydi bir de aynada yüzleşmek süreci zorlaştırırdı diye tahmin ediyorum. Aynaya bakınca kendimi daha iyi hissediyorum. Kalanlarla ilgilenmeye çalışıyorum. Gidenlerle değil. Moral çok önemli. Bu aşamada saçların olması bir destek" dedi.

'MEME KANSERİNDE OLDUKÇA BAŞARILI'

Özel Kent Hastanesi Kent Onkoloji Merkezi İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Ahmet Özveren de saçta soğuk uygulama yönteminin oldukça başarılı olduğunu söyleyerek hasta memnuniyetinin de iyi düzeyde olduğunu kaydetti. Kanser sürecinin zor olduğuna dikkat çeken Özveren, "Hastaların bu tedavi sürecinde psikolojilerinin iyi olması ve tedaviye ortak olabilmeleri bizim başarımızı direk arttırıyor. Bu yöntemi uygun olan hastalara öneriyoruz. Baş boyun bölgesinin kanlanmasını azalttığımız için bu bölgede var olan bir tümör olursa, bu tümörün beslenmesi de olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle hızlı bölünen baş, boyun, lösemi gibi kanser türlerinde önermiyoruz. Ama meme kanseri ve bazı kanserlerde oldukça başarılı bir yöntem" diye konuştu. Saç derisi soğutma yöntemini uygulayan cihazın 3 fazda işlem gördüğünü anlatan Dr. Özveren, cihazın 1'inci fazda saçlı deriyi kask vasıtasıyla soğutmaya başladığını belirtip, ikinci aşamada ilaç verildiğini söyledi. Saçlı derinin eksi derecelerde sabit kaldığını ve kanlanması azalmış şekilde durduğunu ifade eden Özveren, "Bu da kemoterapi ilaçlarının akut dönemdeki toksik etkisini azaltmaya yarayan bir durum. Tedavi periyodunuz bittikten sonra bir süre daha bu işleme devam ediyoruz. Bu bölgedeki kanlanmanın azalması halinde saçların daha az dökülmesi hem teorik hem pratik olarak da mümkün oluyor" dedi.

HASTA PSİKOLOJİSİ ÖNEMLİ

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzman Dr. Ahmet Özveren hastaların psikolojisinin tedavi sürecinde tedaviye katılım açısından çok önemli olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:
"Bazı hastalarımız sadece saçları döküleceği için bile tedaviye girmek istemiyor. Bazıları yakınlarının saç dökülmesi durumunda ruh hallerinin olumsuz etkileneceğini düşündüğü için bu yöntemi tercih ediyor. Biz bu tedaviyi kullandığımızda yüzde 80'in üzerinde başarı sağlıyoruz. Hastalarımız da bu yüzden tedaviye devam etmeyi ve yan etkileri önleyici saçlı deriyi soğuk uygulama işlemini tercih ediyorlar.

Önce Vatan Gazetesi

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