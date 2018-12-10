Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91982
ALTIN
215.631
DOLAR
5.3737
STERLİN
6.7633
EURO
6.1171
HABABAM SINIFINDA YAS VAR
HABABAM SINIFINDA YAS VAR
Ağaoğlu'ndan Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz yorumu
Ağaoğlu'ndan Onur Recep Kıvrak ve...
'Şık Derviş'in belgeseli sevenleriyle buluşacak
'Şık Derviş'in belgeseli sevenleriyle buluşacak
Talasemiyi önlemede yüzde 100 başarı hedefi
Talasemiyi önlemede yüzde 100 başarı...
Yargıtay davalarında 'yapay zekalı' tahmin
Yargıtay davalarında 'yapay zekalı' tahmin

Ruh sağlığı merkezlerinin sayısı artırılacak

"Ruhsal Engelli Bireylerin Sosyal İçermesi Projesi" kapsamında, Türkiye genelindeki ruh sağlığı merkezlerinin sayıları artırılacak, toplum temelli ve birey merkezli standart hizmetler geliştirilecek.

Ruh sağlığı merkezlerinin sayısı artırılacak

"Ruhsal Engelli Bireylerin Sosyal İçermesi Projesi" kapsamında, Türkiye genelindeki ruh sağlığı merkezlerinin sayıları artırılacak, toplum temelli ve birey merkezli standart hizmetler geliştirilecek.

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:43
25 Okunma
Ruh sağlığı merkezlerinin sayısı artırılacak

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ortaklığıyla başlatılan "Ruhsal Engelli Bireylerin Sosyal İçermesi Projesi" ile Türkiye genelindeki ruh sağlığı merkezlerinin sayıları artırılacak, toplum temelli ve birey merkezli standart hizmetler geliştirilecek.

Edinilen bilgiye göre, kronik ruhsal bozukluğu olanların toplumla iç içe yaşama hakkının korunması ve bu bireylerin yaşamın tüm alanlarına tam ve eşit katılımının aktif şekilde desteklenmesi çalışmaları sürdürülüyor. Bu çerçevede, son yıllarda, toplum temelli modele geçmek için ruh sağlığıhizmetlerinde kapsamlı bir reforma gidilmesi yönünde birçok adım atıldı.

Sağlık Bakanlığınca, kronik ruhsal bozukluğu olan bireyler için toplum temelli hizmetler sunmak amacıyla kurulan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde kronik bipolar bozukluk, şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve atipik psikoz hastalarına, toplum temelli psikososyal destek sağlanıyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığının yaptığı çalışmalara paralel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi paydaşlığında "Ruhsal Engeli Bireylerin Sosyal İçermesi Projesi" başlatıldı.

Proje, ruhsal engellilerin sosyal içermelerine olanak sağlamak ve onlara kaliteli hizmet sunmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca yürütülen kapasite geliştirme faaliyetlerini destekleyecek.

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve 36 ay sürecek projeyle, 5 bin ruhsal engelli ve ailelerinden oluşan hizmet kullanıcısı, bin 500 ruhsal sağlık ve bakım hizmetlerinde yer alan klinik personel, 500 yerel ve merkezi düzeyde fikir lideri olmak üzere 7 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Yeni istihdam yöntemleri geliştirilecek

Projeyle toplum temelli destek hizmetlerinin sağlanması yoluyla ruhsal engellilerin temel haklara yeterli ve eşit koşullarda erişmesi, kendilerini toplumun değerli, önemli bir parçası olarak hissetmesi için gerçekleştirilecek faaliyetlere katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Projeyle, Türkiye genelinde kurulu ruh sağlığı merkezlerinin sayıları artırılacak, toplum temelli ve birey merkezli standart hizmetler geliştirilecek. Böylece ruhsal engellilerin sosyal ve ekonomik hizmetlere erişimi kolaylaştırılacak, ekonomik ve sosyal hayata katılmalarının önü açılacak ve sosyal bütünleşme sağlanacak. Ruhsal engelliler için yeni istihdam yöntemleri de geliştirilecek.

Hizmet verenlerin yetkinlikleri artırılacak

Proje faaliyetleri çerçevesinde, ruhsal engelliler için hizmet geliştirmeye yönelik politikalar oluşturulacak ve planlanacak. İzlem standartları geliştirilecek, hizmet verenlerin yetkinlikleri artırılacak ve etkili koordinasyon yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının mevzuat desteğinin revize edilmesine katkı sağlanacak.

Ruhsal engellilerin bakımında kanıta dayalı tedavi yöntemleri sunan yetkin iş gücü oluşturmak için birey merkezli yaklaşım içeren eğitim modülleri geliştirilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ruhsal Engelli Bireylerin Sosyal İçermesi ProjesiRuh Sağlığı Merkezleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Talasemiyi önlemede yüzde 100 başarı hedefi
Talasemiyi önlemede yüzde 100 başarı hedefi
Bebeğinizin sürekli ağlamasının sebebi burun tıkanıklığı olabilir
Bebeğinizin sürekli ağlamasının sebebi burun tıkanıklığı olabilir
'e-Nabız' kullanıcısı 9 milyona ulaştı
'e-Nabız' kullanıcısı 9 milyona ulaştı
MAKAT ÇATLAĞINA “BOTOKS”…
MAKAT ÇATLAĞINA “BOTOKS”…
'Trans yağların kaldırılması yılda 540 bin ölümü engelleyebilir'
'Trans yağların kaldırılması yılda 540 bin ölümü engelleyebilir'
Migreni 'frenleyecek' yeni ilaç yolda
Migreni 'frenleyecek' yeni ilaç yolda
Sosyal medyada tütün ürünleri görüntülerine yer verilmeyecek
Sosyal medyada tütün ürünleri görüntülerine yer verilmeyecek
'Yerli aşı, 2019'da kullanılmaya başlanacak'
'Yerli aşı, 2019'da kullanılmaya başlanacak'
AKCİĞER KANSERİ OLDUĞUNU ÖĞRENEN KİŞİ NE YAPMALI?
AKCİĞER KANSERİ OLDUĞUNU ÖĞRENEN KİŞİ NE YAPMALI?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ