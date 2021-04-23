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'Romatoloji hastaları pandemi döneminde ilaçlarını bırakmamalı'

Ankara'da Romatoloji Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Umut Kalyoncu, pandemi döneminde romatolojik hastalığa (romatizmal iltihabi hastalıklar ve kas iskelet sistemi hastalıklar) sahip olanların daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Romatolojik hastalığı olanlar pandemi döneminde ilaçlarını bırakmamalıdır. İlaçları kestikleri zaman hastalık daha da kötüleşiyor, hastalıkları alevlendikten sonra koronavirüs gibi enfeksiyonlara yakalanma riski artıyor" dedi.

23 Nisan 2021 Cuma 14:04
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'Romatoloji hastaları pandemi döneminde ilaçlarını bırakmamalı'

ANKARA - Güven Hastanesi Romatoloji Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Umut Kalyoncu, kronik olan romatolojik hastalıklarının düzenli olarak takip edilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi. Kalyoncu, özellikle pandemi döneminde bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları bırakan romatoloji hastalarına dikkat çekerek, ilaçların önemini vurguladı. Kalyoncu, ilacı bırakan hastalarda ilk 1-2 hafta bir değişiklik görülmediğini ancak 1 ila 3 ay içerisinde eklem ağrılarının çoğaldığını kaydetti. Romatolojik hastalıkların neredeyse hepsinin kronik ve düzenli takip edilmesi gereken hastalıklar olduğunu belirten Kalyoncu, "Hastalarımızın önemli bir kısmına bağışıklık sistemini düzenleyici ilaçlar veriyoruz. Bu ilaçların kendilerine ait olası yan etkileri vardır. Bu nedenle düzenli takip edilmesi önem taşıyor. Buna bağlı olarak hastaların şikâyetlerinin de düzenli takip edilmesi gerekmektedir. Örneğin, 'metotreksat', 'leflunomid', 'salazopyrin' gibi ilaçları kullanan hastalarımızın belli aralıklarla karaciğer, böbrek testlerini ve kan sayımlarını yaptırmaları gerekmektedir" dedi.

'6 AY DÜZENLİ TAKİP ÖNEMLİ'

Kalyoncu, romatolojik hastalıklarda rutin kontrollerin ne sıklıkla yapılacağıyla ilgili de, "Hastadan hastaya göre değişen bir durum ama hastanın hiçbir şikâyetinin olmadığını varsayalım, bu durumda 6 ayda bir düzenli takip gerekiyor. Eklem şişliği örneğin, el-ayak bileği şişmesi gibi şikâyetlerin olduğu dönemde ise hemen kontrole gelinmesi gerekmektedir. Bunun dışında, yeni bir tedaviye başlayıp, sonucunu görmek istediğimiz durumda da hastalarımızı 6 hafta ile 3 ay arasında kontrole çağırmaktayız. Her şeyin çok iyi gittiği bir hasta grubunda, senede bir takip önerdiğimiz nadir durumlar da olabiliyor. Ortalama söylersek, 6 ayda bir düzenli takip romatolojik hastalıklar açısından oldukça önemlidir" diye konuştu.

'HASTALAR BU SÜREÇTE İLAÇ BIRAKMAMALI'

Romatolojik hastalığa sahip olanların pandemi döneminde daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Çünkü biliyoruz ciddi sonuçları olabiliyor. Romatolojik bir hastalığı olan kişilerin kullandıkları ilaçların bu riski bir miktar artırma potansiyeli var. Hastalarımızın önemli bir kısmı bu dönemde korku yaşıyorlar. Hastaneye gelmemek için kontrollerini ihmal edenler oluyor. Nitekim pandemi döneminde bazı ilaçlar bağışıklık sistemini baskıladığı için tedaviyi kesenler oldu. Romatolojik hastalığı olanlar pandemi döneminde ilaçlarını bırakmamalıdır. İlacı kestikten sonraki ilk 1-2 hafta çok fazla bir şey hissetmeseler de, 1 ila 3 ay içerisinde eklem şikâyetleri alevlenerek çok sık karşımıza gelmeye başladılar. Hastalarımız ilk haftalar idare edebileceklerini zannediyorlar ama bizim verdiğimiz ilaçlar biraz uzun etkili oldukları için etkisi ortadan kalktıktan sonra hastalık ne yazık ki alevleniyor. Bu durumda da tedaviyi artırmak, bazen kortizon/steroid eklemek zorunda kalıyoruz. Bunlar en istemediğimiz durumlardır. Bu nedenlerle hastalarımıza tedavilerini aksatmamalarını öneriyoruz. Avrupa ve Amerika'daki romatoloji cemiyetlerinin önemli önerileri, romatolojik hastaların ilaçlarını kesmemeleri yönünde. İlaçları kestikleri zaman hastalık daha da kötüleşiyor, hastalıkları alevlendikten sonra koronavirüs gibi enfeksiyonlara yakalanma riski artıyor. Sadece yakalanma değil, yakalandıktan sonra hastalığın kötü seyretme riski de artıyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Romatoloji HastalarıPandemi DönemiIlaç Kullanımı
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