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Romatizmal hastalıklar sadece yaşlı insanlarda mı görülür?

Prof. Dr. Ömer Kuru’nun açıklamaları için tıklayınız...

Romatizmal hastalıklar sadece yaşlı insanlarda mı görülür?

Prof. Dr. Ömer Kuru’nun açıklamaları için tıklayınız...

03 Şubat 2019 Pazar 13:05
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Romatizmal hastalıklar sadece yaşlı insanlarda mı görülür?

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Romatizmal hastalıkların yaşlı insanlarda görüldüğü düşünülür yaygın olarak.

Oysaki romatizmal hastalıkların ne yaşı var ne de tek çeşidi. Kireçlenme ve iltihaplı türleri romatizmal hastalıklar, çocuklar da bile görülebiliyor. Hastaların sosyal hayatlarını etkiliyor, hatta ömürlerini kısaltabiliyor.

Romatizma deyince akla ilk gelen mütemadiyen dizlerindeki ağrıdan yakınan yaşlı teyze ve amcalar… Oysa romatizmal hastalıklar tek çeşit değil. Kireçlenme olabileceği gibi iltihaplı türleri de var. Üstelik gençlerde hatta çocuklarda dahi görülebilen türleri var. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Romatizma ve Ağrı Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Kuru, romatizmal hastalıkları, “7’den 70’e her yaştan insanda görülebilen ve sebep olduğu belirtiler (ağrı, şişlik...) nedeniyle hastaların sağlıklarını olduğu kadar sosyal hayatlarını önemli ölçüde etkileyen ve hatta yaşam sürelerini kısaltabilen hastalıklar.” olarak tanımlıyor. En sık görülen romatizmal hastalıklardan olan Romatoid Artrit dışında Ankilozan Spondilit, Sedef Romatizması, Behçet hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi, Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), Gut gibi romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi romatologlar tarafından yapılıyor.

Bu grup içinde en sık rastlanan Romatoid Artrit (RA), bağışıklık sisteminin başta eklemler olmak üzere vücuttaki dokularda hasara neden olması sonucu ortaya çıkan ve kalıcı sakatlığa sebep olabilen kronik bir hastalıktır. Eklemlerde ağrı, şişlik, katılık ve hareket kaybına neden olabilir. Görülme sıklığı en çok 30-50 yaşları arasında olmasına rağmen çocuklarda ve hatta gençlerde de görülebiliyor. Yine sık görülen hastalıklardan bir diğeri Ankilozan Spondilit (AS) yani bel kemiğiyle kalça kemiği arasındaki eklemin iltihaplanmasını ifade eden kronik bir romatizmal hastalık. İstirahatle geçmeyen bel ve boyun ağrıları, sertleşmesi ve halsizlik en önemli belirtilerinden.

Romatizma ve Ağrı Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ömer Kuru romatizmal hastalıkların tedavi edilebilirliğindeki başlıca şartın erken tanı olduğunun önemle altını çiziyor. Ve ekliyor: "Hastalık ne kadar erkenden tanınırsa o kadar başarılı bir şekilde tedavi edilir. Önemli olan deformiteler oluşmadan başlanan tedavidir. Tedavide fizyoterapi, egzersiz ve iltihap giderici ilaçlar kullanılır. Yeni çıkan biyolojik ajanlarla hastalıkların seyrini değiştirmek, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve deformiteleri önlemek mümkündür’’.

Prof. Dr Ömer Kuru’nun, 'Romatizmal hastalıkları nelerdir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir ‘ üzerine bilgi verdiği programı izlemek için aşağıdakli linli tıklayın.

https://www.youtube.com/watch?v=pTXt2e6z8PI

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 03.02.2019 13:15
Anahtar Kelimeler:
Omatizma Ve Ağrı Derneği BaşkanıFizik Tedavi Ve Rehabilitasyon KliniğiOkmeydanı Eğitim Ve Araştırma HastanesiSağlık Bilimleri ÜniversitesiProf. Dr. Ömer Kuru
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