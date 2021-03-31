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REKTÖR KILAVUZ: HASTANE KİLİNKLERİ YENİLENEN YÜZLERİYLE HİZMETE DEVAM EDİYOR"

31 Mart 2021 Çarşamba 13:12
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REKTÖR KILAVUZ: HASTANE KİLİNKLERİ YENİLENEN YÜZLERİYLE HİZMETE DEVAM EDİYOR"

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi’nin Ortopedi ve Travmatoloji ile El Cerrahisi Klinikleri yenilendi. Üniversite bütçesinden yaklaşık 2 milyon TL harcanan kliniklerdeki tüm havalandırma, aydınlatma ve mimari donanımlar değiştirildi.

BUÜ Hastanesi’nde değişim ve dönüşüm devam ediyor. Uzun süredir aynı fiziki ortamda hizmet veren hastane klinikleri Üniversite Yönetimi’nin yaptığı yatırımlar sayesinde bir bir yenileniyor. Son olarak Bursa ve çevre illerden yoğun başvuruların olduğu Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri ile El Cerrahisi Kliniği’nin alt yapı ve mimari tadilatı gerçekleştirildi.  Toplam 1 milyon 850 bin TL’lik yatırım ile yenilenen kliniklerin açılışı Üniversite ve Hastane yöneticilerinin katılımıyla tekrar hizmete açıldı.

SAĞLIK YATIRIMLARINA ÖNCELİK

Açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, hastanenin bir takım eksikliklerinin giderilmesi için göreve geldikleri ilk andan itibaren çalışmalara başladıklarını açıkladı. Bu kapsamda personel yemekhanesi ve enfeksiyon kliniğini yenilediklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bugün de ortopedi kliniğimizi faal hale getiriyoruz. En kısa sürede yoğun bakım ünitelerimizin yer teslimi yapılacak. İnşallah 2022 yılının sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. 33 milyon TL’lik bir yatırım planlıyoruz. Ardından acil servisimize el atacağız. Ondan sonra da personel yemekhanesini bu yıl içerisinde inşallah bitireceğiz. Sağlık yatırımlarına büyük bir önem veriyoruz. Son bir yıl içerisinde sağlık konusunda ciddi bir bilinçlenme yaşadık. İnsana dokunan her faaliyet önemlidir. Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bursa’nın önemli bir ihtiyacının karşılanacağına inanıyoruz. Hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Kurdele kesiminin ardından BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, misafirlere yenilenen kliniği gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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