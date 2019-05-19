Ramazan Ayında Beslenme Tüyoları 

SUMRU AYDIN

İSTANBUL

Ramazanla birlikte öğün düzeni ve saatiyle tüketilen yiyeceklerin miktarlarındaki artış beslenmedeki en önemli değişikliklerdir. Ancak yaşamın her döneminde olduğu gibi bu dönemde de amaç “Yeterli ve dengeli beslenme” olmalıdır.

Peki Ramazanda beslenme düzenimiz nasıl olmalı? İşte bu sorunun cevabını Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel siz Sağlık Notları okuyucuları için yanıtlıyor. Herkese sağlıklı bir hafta diliyorum.

Sahurda Ne Yemeliyiz?

Öncelikle gün boyu halsizlik, yorgunluk ve baş ağrısı hissedilmemesi için sahura mutlaka kalkılmalı ve bu öğün kolay sindirilen gün boyu besleyici özelliğini sürdüren besinlerden oluşmalıdır.

- Tam buğday, çavdar ve kepek ekmeği gibi esmer ekmek çeşitleri kan şekerinin hızlı yükselmesini engeller ve tokluk hissini uzatır. Kişinin fiziksel özelliklerine göre tüketilen ekmek miktarı değişebilir.

– Çok hızlı sindirilen besinlerden sakınılmalıdır. Örneğin, şeker, beyaz un ve diğer saf şekerleri içeren besinler gibi.

– Kızartılmış besinlerden sakınılmalıdır. Bu tür besinler gün boyunca midenin bulanmasına sebep olabilir.

– Yüksek tuz içeren besinlerden sakınılmalıdır. Bu tür besinler oruç süresince susamayı arttırmaktadır.

- Ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumlar da uzuk süre doygunluk veren kuruyemişlerdir. Sahurda porsiyon ölçülerine dikkat edilerek tüketilebilir.

– Sahur süresince 1 bardak kefir içtiğinizde hem tokluk süreniz uzayacak hem de kabızlık önlenmiş olacak.

- Mutlaka sahurda yumurta tüketimi olmalıdır , bu sayede tüm gün tok hissedeceksiniz. Her gün haşlanmış yumurtadan sıkıldıysanız; omlet , sebzeli yumurta veya menemen şeklinde değerlendirebilirsiniz.

Pideye Dikkat!

Eve girer girmez tüm evi sıcacık pide kokusu kaplar fakat bir ramazan klasiği olan pideyi iftarda tercih edin. Sahurda ise tam buğday ekmeği tercih etmenizi öneriyorum. Çünkü tam tahıllı unlardan yapılmış ekmek daha uzun süre tok tutar. İftarda pide yerken 1 avuç içi büyüklüğündeki pidenin 1 dilim ekmeğe eşdeğer olduğunu unutmayınız.

İftar İçin Örnek Mönü Nasıl Olmalı?



Yaz aylarında iftar zamanı geç vakitlerde olmaktadır. Bu nedenle vücudumuz için gerekli besin öğelerinin sağlanması önemlidir.

İftarda orucu 1 bardak su ve 1 adet hurma ile açmak en doğrusudur.

Yoğun besinler yenmeye başlamadan önce 1 kase çorba, 1 ince dilim tam buğday ekmeği veya 1 küçük avuç içi pide tüketilebilir.

Çorba sonrasında 10-15 dakika kadar vereceğiniz ara midenizin sindirimini kolaylaştıracak, iftar sonrası midede rahatsızlık hissetmeyeceksiniz.

Sebze veya bakliyat yemeği gibi ana yemek çeşitleri iftar sofralarında yer almalıdır. Sulu yemeklerde dana eti, kıyma veya tavuk eti bulunuyorsa yemekler hazırlanırken ekstra yağ eklenmemeli; etin kendi yağı ile pişirilmelidir.

Tavuk eti, balık, köfte gibi et yemekleri tüketilecek ise kızartma yöntemi ile pişirilmemeli; ızgara veya fırında hazırlanmalıdır.

Günlük besin değeri ihtiyacının karşılanması için ana yemeklerin yanında yoğurt, cacık, ayran ve salata gibi besinler de iftar menüsünde bulunmalıdır.

Aynı zamanda, Ramazan diyeti boyunca şekerli kompostolar ve asitli içeceklerden de uzak durulmalıdır.

İftardan 2-2.5 Saat Sonrasında Ara Öğün Yapılabilir

Tatlı İsteğinizi Bastıracak Kolay Tarifler Burada!

- Tatlı isteğinizi bastırmak amaçlı evde hazırlayacağınız meyveli yoğurtlar, meyveli sütler tatlı ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olacaktır.

- 1 bardak kefir yanında 1 porsiyon meyve tercih edilebilir

-Önceden buzlukta dondurmuş olduğunuz muzları ve çilekleri 1 yemek kaşığı süt ve 1 çay kaşığı bal ekleyerek blender yardımı ile ezdiğinizde, harika bir dondurma elde etmiş olacaksınız.

- 5 adet kuru hurma, 1 tatlı kaşığı kakao ve 4 ceviz robotta ezdikten sonra yapacağınız toplar sayesinde çikolata ihtiyacınızı gidermiş olacaksınız.

Ev Ziyaretlerinde Porsiyona Dikkat!

Ramazanda bir başka önemli konu ise misafirlikler. Bazen o kalabalık sofralarda çok sayıda yemek seçeneği olur. Bu gibi durumlarda porsiyon kontrolüne gitmelisiniz. Çeşit sayısı arttıkça porsiyonlarınızda küçültmelisiniz.