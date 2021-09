Radyoterapi'nin Kanser Tedavisindeki Etkisini Biliyor Muyuz?

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Uzm. Dr. Züleyha Kadehçi konuşmacılığı ile "Radyasyon Onkoloji” gerçekleşti. Dijital panel İdari Amir Gönül Dilek'in açılış konuşması ile başlayan programda, radyoterapinin kanserin tedavisindeki etkisinden, öneminden ve bu tedavilerdeki multidisipliner yaklaşımlardan bahsedildi.

Kanser hastalarında tedavi şekli nasıl ayarlanır?

3 şekilde tedavi şekli vardır.

Cerrahi tedavi, kemoterapi, radyoterapi olarak hastaya göre tedavi şekli ayarlanır.

Kişinin vücudundaki tümörün büyüklüğüne ve yayılmasına göre belirleniyor.

Hangi kanser türlerinde radyoterapi kullanılır?

Bütün kanser türleri tedavi edilir.

3 yaşından itibaren 80-90 yaşına kadar radyoterapi kullanılır.

Radyoterapi nasıl etki eder?

Radyoterapi radyo aktif enerji üreten cihazlardır. Tümörlü hücrenin dnasına etki etmesini sağlar.

Can yakıcı bir işlem değildir.

Yan etkileri nelerdir?

Uygulanan bölgelerde tümörün yerleşmesine göre yan etkileri olabilir. Oluşan yan etkilerin çoğunluğu kalıcı yan etkiler değildir.

Hastanın cihazda kalma süresi 15 dk’dır.

Genellikle radikal hastalarda 20 veya 30 seans görür hasta.

Tedavi ekibinin içinde kimler yer alır?

Radyasyon onkoloji doktoru, radyasyon onkoloji fizikçisi ( cihazlardan sorumlu ), Radyasyon onkoloji teknikeri plan programı yapıp bizlerden onay alarak hastaya verilmesi gereken tedaviyi veriyorlar.

Radyoterapi alan hastalarımız evlerine radyasyon asla götürmüyorlar. Meyve sebze tüketmeleri gerekmektedir. Morallerini yüksek tutmaları gerekmektedir. Uyku düzenlerini bozmamaları gerekmektedir.

Tedavi bittikten sonra mutlaka yanında raporlarının bulunmasını ve 1 ay sonra kontrol amaçlı gelmelerini istiyorum. Hastalığın tekrarlama riski ilk 2 senedir.

Uzm. Dr. Züleyha Kadehçi "Prostat Kanseri" hakkında bilgiler verdi;

Prostat nedir?

Erkeklerde bulunan, yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde, mesanenin altına yerleşmiş, üreme faaliyetleri için çeşitli salgılar üreten salgı organıdır.

Prostat dokusunu oluşturan hücrelerin anormal bir şekilde büyümesiyle kontrolsüz üreyen prostat hücrelerinden prostat kanseri oluşur.

PROSTAT KANSERİNİN GÖRÜLME SIKLIĞI NEDİR?

Erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser tipidir. Her 5 erkekten bir tanesi yaşamı boyunca prostat kanserine yakalanma riskini taşır. Dünyada her 3 dakikada bir kişiye prostat kanseri teşhisi konmaktadır. Bununla beraber her 15 dakikada bir kişi prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor.

PROSTAT KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

İdrar yapma güçlüğü

İdrar ve semende kan görülmesi

Kasık bölgesinde rahatsızlık ağrı

İdrar akış gücünde azalma.

Sertleşme bozulması

Kemik ağrıları

Boşalma sırasında ağrı

POSTAT KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Genetik faktörler tüm prostat kanserinin %10 unu oluşturur.

Genetik olmayan faktörler, yaş, ırk ve beslenmedir.

Prostat kanseri 55 yaş üzerinde sık görülür. Siyahi ırkta daha sık görülür. Beslenmenin prostat kanserine direk etkisi tam kanıtlanamasa da sağlıklı ve dengeli beslenme prostat kanserinin oluşum riskini azaltır.

PROSTAT KANSERİ TEŞHİS YÖNTEMLERİ NELERDİR?

PSA kan testi: kandaki PSA seviyesi hastanın vücudunda bulunan kanser miktarını gösterir. Teşhiste altın standart bir yöntemdir. Kandaki PSA seviyesi aynı zamanda tedavi başarısını da takipte önemlidir.Rektal muayene ve Trans rektal ultrason

PROSTAT KANSERİNİN TEDAVİSİ NEDİR?

CERRAHİ

Yayılım göstermeyen sadece prostatlı sınırlı olan tümörlerde prostatın çıkarılma işlemidir. Radikal prostatektomi ameliyatıdır.

RADYOTERAPİ

İyonizan radyasyon üreten radyoterapi cihazlarıyla prostat kanseri tedavi edilir. Radyoterapinin amacı normal dokuyu mümkün olduğunca koruyup , kanserli hücreleri öldürmek veya bölünüp çoğalmalarını engellemektir.

Radyoterapi cerrahi tedavi gibi prostatı lokal olarak tedavi eder. Prostatla sınırlı kanserde küratif dediğimiz kanseri tamamen ortadan kaldırmaya yönelik tedavi yapar. Hastalık prostatın dışına yayılmışsa da hastalığın tümör yükünü azaltmak ve hastalığa bağlı gelişen ağrı, kanama , duyu hasarı şikayetlerini gidermeye yönelik olarak ta radyoterapi kullanılır.

KEMOTERAPİ VE HORMONOTERAPİ

Prostat dokusu erkeklik hormonu olan testerona duyarlı organ olduğundan hastalığın tedavisi için testesteronun etkisini engelleyen ilaçlar(anti-andtojen) kullanılır.

Bu tedaviye yanıt vermeyen durumlarda kemoterapi tedavisi kullanılır.

