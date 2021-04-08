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“Propolisin, sıvı formunda kullanımında suda çözünmesine dikkat edilmeli”

AksuVital Yüksek Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, sıvı propolis kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Koç, “Propolisin özellikle damla yani sıvı formunda kullanımında suda çözünmesi konusuna dikkat edilmesi gerekiyor. Böylece propolisin su ekstrakt mı yoksa alkol ekstrakt mı olduğunu anlayabiliriz” dedi.

08 Nisan 2021 Perşembe 16:18
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“Propolisin, sıvı formunda kullanımında suda çözünmesine dikkat edilmeli”

İSTANBUL - Bağışıklığı doğal yollarla desteklemede yardımcı propolisin birçok farklı formda kullanılabildiğini aktaran AksuVital Yüksek Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, özellikle sıvı formdaki damla propolis hem yetişkinler hem çocuklar tarafından kullanılabildiğini söyledi. Koç, koronavirüs salgını sonrası oldukça sık kullanılan sıvı propolisin kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili de bilgi verdi.
 

SIVI FORMUNDA SUDA ÇÖZÜNMESİNE DİKKAT

Dr. Koç, “Propolisin özellikle damla yani sıvı formunda kullanımında suda çözünmesi konusuna dikkat edilmesi gerekiyor. Böylece propolisin su ekstrakt mı yoksa alkol ekstrakt mı olduğunu anlayabiliriz. Propolisin içindeki etkili bileşikler alkolde çözünen bileşiklerdir. Bu sebeple tam bir yararlanma sağlamak için alkole alternatif olarak bitkisel kaynaklı gliserin düşünülmüştür. Damla propolis ürünümüzün suya damlatıldığında bulanıklık oluşturmadan çözündüğünü gözlemleriz. Bu yolla kullanım kolaylığı sağlanırken, üstün bir fayda da elde edilmiş olur. Özetle alkol ekstraktlı propolisler suda çözündüklerinden bulanık bir görüntü oluşturmaktadırlar. Bu konuda altını çizmek isterim. AksuVital Sıvı Propoliş içeriğinde yüzde 30 ham propolis bulunmaktadır. Propolisimiz alkol içermemektedir. Sıvı propolis yani damla formu hem her yaşta insanın kullanımına uygun olduğu için hem de suya, yoğurda veya meyve suyuna katılarak kullanıldığı için sıklıkla tercih edilmektedir” diye konuştu.

“PROPOLİS DOĞAL KALKANIMIZ”

Propolisin yapısı gereği, vitamin, mineraller, flavonaidler ve fenolik maddeler bakımından zengin olduğunu belirten Dr. Koç, “Propolisin destekleyici ve koruyucu özellikleri çok güçlüdür. Güçlü antioksidan özelliğe sahiptir.İnsan vücuduna faydaları saymakla bitmeyen propolis, pandemi döneminde de en çok tercik edilen gıda takviyelerinin başında gelmektedir. Mevsim geçişlerini daha rahat atlatmanız, kendinizi daha dinç ve güçlü hissetmeniz için arıların yaşam kaynağı propolisi, hayatınızdan eksik etmeyin” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PropolisinSıvı Formu
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